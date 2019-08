Kostenkritik trifft auf Wohn-Riester nicht zu / LBS West: Riester-Bausparverträge kosten nur einen Bruchteil im Vergleich mit Riester-geförderten Renten-Verträgen (FOTO)

Münster (ots) -Um die richtige Altersvorsorge in Deutschland wird weiter heftiggerungen. Unter Dauerbeschuss steht dabei vor allem immer wieder dieRiester-Rente. Sie sei zu ineffektiv und zu teuer, kritisierenVerbraucherverbände. Stattdessen verweisen sie auf staatlichorganisierte Altersvorsorge-Standardprodukte in Schweden undGroßbritannien als Vorbilder. Während in Deutschland einRiester-geförderter Renten-Vertrag laut aktuellemAlterssicherungsbericht der Bundesregierung bei einer Laufzeit von 12Jahren bis zu 1,09 % des verwalteten Vermögens kostet, liegen dieKosten in diesen Ländern nur zwischen 0,2 und 0,5 %. "In dieserDiskussion wird gerne übersehen, dass es bereits ein Riester-Produktin Deutschland gibt, das genau diese Kostenvorteile hat:Riester-geförderte Bausparverträge", sagt Jörg Münning,Vorstandsvorsitzender der LBS West.Jörg Münning bemängelt, dass "zwischen den einzelnenRiester-Produkten leider wenig unterschieden wird." Riester-Förderungkönnen Bürger sowohl auf Bausparverträge als auch aufFonds-Sparpläne, Banksparpläne und Versicherungsverträge bekommen.Dabei seien die Kosten gerade bei wohnungswirtschaftlich verwendetenRiester-Bausparverträgen transparent und planbar. WährendVerbraucherverbände für einige Produkte kürzlich sogar eineKostenquote von 1,66 % ermittelten, bekommen Bausparer denRiester-Einstieg deutlich günstiger."Unsere Kunden zahlen für vergleichbare Verträge nur einenBruchteil", erklärt Münning. Nach den Angaben in den geltendenProduktinformationsblättern werden bei der LBS West lediglichAbschluss- und Vertriebskosten zwischen 0,5 % (Laufzeit 12 Jahre) und0,18 % (Laufzeit 40 Jahre) berechnet.Nicht von ungefähr vermittelte die Landesbausparkasse inNordrhein-Westfalen und Bremen bereits fast 300.000Riester-Bausparverträge. Damit entfällt rund ein Sechstel aller seit2008 in Deutschland abgeschlossenen Wohn-Riester-Verträge auf die LBSWest. Insgesamt stellte sie den Häuslebauern in ihrem Geschäftsgebietdamit bereits ein zinssicheres und Riester-gefördertesFinanzierungsvolumen in Höhe von über 1,7 Mrd. Euro zur Verfügung.Legt man den Preis einer 2018 von der LBSi in NRW vermitteltenWohnung in Höhe von 181.000 Euro zugrunde, entspricht diese Summeeinem Investitionsvolumen von 9.392 Einheiten. Hinzu kamenKapitalentnahmen während der Sparphase des Vertrages, mit dem dieBausparer zusätzliches Eigenkapital für den Erwerb einer Immobilieaufbrachten.Wohn-Riester-Sparer decken in der Regel zwischen 20 und 25 % ihresFinanzierungsbedarfs über ihre Bauspar-Konten ab. Rund 10 %entscheiden sich für eine Riester-geförderte Sofortfinanzierung. Füreine vierköpfige Familie können sich die Finanzierungsvorteile durchWohn-Riester nach LBS-Berechnungen auf bis zu 50.000 Euro summieren.Jörg Münning: "Bausparer müssen auf ihren Riester-Nutzen nicht biszur Rente warten: Wohn-Riester ist die einzige Altersvorsorge, in derman heute schon wohnen kann. Einen handfesteren Rentenbaustein alsdie eigene Immobilie gibt es nicht."Pressekontakt:Thorsten BergTel. 0251 / 412-5360thorsten.berg@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell