Kostengünstiger Instore-Radio-Service von MUSIC2BIZ / Individueller Hörgenuss für Filialen / Ob Café, Bäckerei, Sauna oder Fitnesstudio, gute Hintergrundmusik verwandelt Verkaufsräume in Wohlfühloasen

Neubiberg (ots) - Die Instore Cloud Radio Lösung von MUSIC2BIZ,dem Spezialisten für gemafreie Hintergrundmusik, sorgt für eineeinladende Atmosphäre, in der sich Kunden gerne aufhalten oderentspannt einkaufen.Einzelhändler und Dienstleister sparen mit dieser Radio-Lösungerhebliche Kosten: Vielen mittelständischen Einzelhändlern undDienstleistern stehen bei der Auswahl der passenden Musik häufig hoheGema-Gebühren im Weg, doch mit der Instore Radio Cloud Lösung vonMUSIC2BIZ können Musikstücke kostengünstig und gemafrei abgespieltwerden. Das macht sie besonders attraktiv für individuelle,inhabergeführte oder regional aufgestellte Filialnetzwerke. DerFilialradio-Service bietet zahlreiche, abwechslungsreiche Playlistsfür viele Branchen von Chill Out, Easy Listening bis Klassik. Darüberhinaus können Unternehmen über ein Playlisten-Tool eigeneMusik-Portfolios zusammenstellen und so ein individuelles SoundBranding betreiben. In die Radio-Programme können zusätzlichminutengenau eigene Werbespots und Info-Services wie Wetterberichteoder Nachrichten integriert werden.Kostenloser Streaming Audio Software PlayerDas einfach zu installierende und zu bedienende System basiert aufeiner Internet-Radio-Technologie, die sich in beliebig vielenGeschäftsräumen flexibel einsetzen lässt. DieMUSIK2BIZ-Musik-Programme werden über einen kostenlosenSoftware-Player gesteuert und abgespielt, der für alle gängigenBetriebssysteme herunter geladen werden kann. Die Streaming-Softwarevon MUSIC2BIZ ist zudem äußerst zuverlässig und garantiert einepermanente Verfügbarkeit der Musik - auch im Offline-Modus, solltedie Internetverbindung einmal ausfallen. Für den Fall einerInternetstörung greift das System auf eine zweistündigeMusik-Abspiel-Reserve zurück.Die MUSIC2BIZ-Radio-Services lassen sich über alle handelsüblicheBeschallungssysteme ohne besondere Anpassungen abspielen. Es genügenein einfacher Internet-PC, eine normale Stereo-Anlage und derkostenlose Software-Player von MUSIC2BIZ, der über einen AbonnentenZugangscode aktiviert wird. Derzeit entwickelt MUSIC2BIZ zudem mobilePlayer-Versionen für IOS und Android, die in Kürze angeboten werdenund die Bedienung für Unternehmen und die Verantwortlichen in denFilialen noch komfortabler machen.Der Instore Radio-Service von MUSIC2BIZ kann 30 Tage langkostenfrei getestet werdenhttps://instore-cloud-radio.com/radio-plattform-fuer-filialbetriebe/.Pressekontakt:MUSIC2BIZ - Gute Musik für gute GeschäfteHerr Volker SchnaarsTannenstraße 1A85579 Neubibergfon ..: +4921126161440web ..: https://music2biz.com/email : vsc@music2biz.comOriginal-Content von: MUSIC2BIZ.COM UG, übermittelt durch news aktuell