Potsdam (ots) - Wie wollen wir künftig wohnen? Jeder Mensch hatdazu eigene Wünsche und Vorstellungen. Wie vielfältig die sind, zeigtjedes Jahr aufs Neue der Bauherren-Wettbewerb "Das Goldene Haus".Unter dem Motto "Preiswert Bauen" bewarben sich diesmal 52 Bauherrenum die acht ausgelobten Preise. Zwei davon gingen in dasGeschäftsgebiet der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG. CarstenGolda aus Pirna erhielt den Hauptpreis: einem Bausparvertrag über12.000 Euro, der bereits mit 5.000 Euro bespart ist. Gudrun Jordanund Andreas Praeger aus Guben sicherten sich einen Sonderpreis inHöhe von 1.000 Euro.Kompakte BauformDas vom "büro für Bauform" für das Neubaugebiet Vogelwiese inPirna entworfene Haus überzeugte die Jury mit seiner einfachen,kompakten Bauform ohne Vor- und Rücksprünge oder Erker. Durch diekonsequente Ausnutzung des Bebauungsplans konnten drei Geschosseerrichtet werden. "Das sparte Grundfläche ein", erklärt derLBS-Vorstandsvorsitzende Werner Schäfer. Günstige Materialien undTechniken trugen ihren Anteil dazu bei, die Baukosten weiter zusenken.Umhülltes Bestandsgebäude"Praeger Richter Architekten" haben in Guben gezeigt, wie sichdank neuer Denkmuster mit wenig Kapital ein Altbau renovieren lässt.Statt ein altes Siedlungshaus umfangreich energetisch zu sanieren,stülpten sie eine Klimahülle aus Polycarbonplatten über das Gebäude.Die neue Fassade und das Dach sind gleichzeitig Wetterschutz undHeizung. "Diese Konstruktion und eine einfach gehaltene Haustechnikschonten den Geldbeutel der Bauherren", so Werner Schäfer.Die Landesbausparkassen (LBS) und die Zeitschrift "Das Haus"veranstalten den Bauherren-Wettbewerb seit 1983. Kopf derdiesjährigen Jury war Jonathan Scheder, Architekt undWissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl "Entwerfen imstädtebaulichen Kontext" an der Universität Kassel.