Kostenfreies Serviceheft für den gesamten Weser-Radweg / Neuauflage des Tourenbegleiters für die Saison 2017 erhältlich (FOTO)

Hameln (ots) -Radfahrer können sich auf den neu aufgelegten kostenfreienTourenbegleiter für den Weser-Radweg für die Saison 2017 freuen, derneben Kartenausschnitten und dem aktuellen Wegeverlauf auchumfangreiche Tipps für den gesamten Weser-Radweg vom Weserberglandbis zur Nordsee enthält und bei der Weser-Radweg Infozentrale c/oWeserbergland Tourismus e.V. bestellt werden kann.Im praktischen Fahrradtaschenformat sind in dem Serviceheft alleInformationen für die Planung der Radreise kompakt und übersichtlichauf insgesamt 100 Seiten zusammengestellt. Eingeteilt ist die rund515 Kilometer lange Tour in insgesamt 15 Etappen - jede Etappe miteinem eigenen Kartenausschnitt inklusive Wegeverlauf sowie einerStreckenbeschreibung. Mehr als 100 fahrradfreundliche Unterkünfte vonder Pension bis zum 4 Sterne-Hotel sowie Gastronomiebetriebe wieRestaurants und Cafés sind im Heft zu finden. Das Besondere: DieBetriebe haben sich speziell auf die Bedürfnisse von Radfahrerneingestellt und erfüllen festgelegte Qualitätsanforderungen. Hierzuzählen beispielsweise für Übernachtungsbetriebe die maximaleEntfernung zum Weser-Radweg von vier Kilometern, die Aufnahme vonRadfahrern für eine Nacht sowie ein abschließbarer Raum zurAufbewahrung der Fahrräder. Informationen zu allerlei Sehenswertementlang der Strecke wie Schlösser oder Museen ergänzen als Tipps dieInformationen."Das neu aufgelegte Serviceheft für den Weser-Radweg bietet nunnoch mehr Informationen für die Radfahrer", berichtet Petra Wegener,Geschäftsführerin der Weser-Radweg Infozentrale c/o WeserberglandTourismus e.V., "neben dem aktuellen Wegeverlauf sind jetzt noch mehrUnterkunftsbetriebe als in den Vorjahren enthalten". Das Weser-RadwegServiceheft wird als Kooperationsprodukt aller touristischenRegionalverbände am Weser-Radweg vom Weserbergland Tourismus e.V. inZusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH und derNordsee-Elbe-Weser in einer jährlichen Auflage von 50.000 Exemplarenherausgegeben.Weitere Informationen zum Weser-Radweg sowie das kostenfreieServiceheft sind bei der Weser-Radweg Infozentrale c/o WeserberglandTourismus e.V. unter der Telefonnummer 05151/930039 oder im Internetunter www.weserradweg-info.de erhältlich.Pressekontakt:Weser-Radweg Infozentrale c/o Weserbergland Tourismus e.V.Jessica DolleDeisterallee 131785 HamelnTel.: 05151/930039presse@weserradweg-info.dewww.weserradweg-info.deOriginal-Content von: Weserbergland Tourismus e.V., übermittelt durch news aktuell