Am Freitag, 29. November 2019 wurde in Berlin zum 3. Mal derMestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" im Hotel de Rome, Berlin, verliehen.Bitte beachten Sie hierzu die beigefügte Pressemitteilung.Die Bildunterzeile lautet:Berlin, 29.11.2019: Großbäckerei Mestemacher verleiht Preis "GEMEINSAM LEBEN"2019 an "Gewalt gegen Mädchen und Frauen - SOLWODI Deutschland"( v. l.) Maria von Welser, Laudatorin für SOLWODI, Sr. Lea Ackermann, Gründerinund Vorsitzende SOLWODI, Mestemacher-Chefin, Prof. Dr. Ulrike Detmers.Die diesjährigen Sieger (4 x 2.500 Euro Preisgeld) sind:SOLWODI DEUTSCHLAND E.V. aus BoppardSieger in der Kategorie "Anderer Lifestyle-Modell-Typ"HOFGEMEINSCHAFT HEGGELBACH aus Herdwangen-SchönachSieger in der Kategorie "Lebensgemeinschaft/Hofgemeinschaft"LEBENSRÄUME IN BALANCE E.V. aus Köln-OstheimSieger in der Kategorie "InstitutionalisierteMehrgenerationenhäuser"Edeka FAMILIE SCHMITZ aus dem Großraum PrümSieger in der Kategorie "Großfamilie"