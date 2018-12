Kostenfallen beim Kauf einer Eigentumswohnung

Thüringen (ots) - Die Wohnung gefällt - Lage, Schnitt undKaufpreis überzeugen. Jetzt schnell kaufen?"Beim Kauf einer Eigentumswohnung erwirbt der Käufer nicht nur dasalleinige Eigentum an einer Wohnung. Er wird Teil einer Gemeinschaftund erwirbt zugleich anteilig Eigentum am Gemeinschaftseigentum.",erläutert Dr. Christian Grüner, Geschäftsführer der NotarkammerThüringen. "Hier lauern Kostenfallen, die oft übersehen werden."1. Größe des MiteigentumsanteilsKäufer erwerben stets einen Miteigentumsanteil amGemeinschaftseigentum. Hierzu gehören etwa wichtige Gebäudeteile, wieDach oder tragende Wände, aber auch die Außenanlage. Die Verteilungder Kosten für das gemeinschaftliche Eigentum richtet sich imRegelfall nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile. Demgegenüberspielt der individuelle Nutzen, der z.B. bei einem Fahrstuhl für dieErdgeschosswohnung kaum besteht, keine Rolle.2. Teilungserklärung und GemeinschaftsordnungWas zum Gemeinschaftseigentum und was zum jeweiligenSondereigentum, also dem Alleineigentum an einer Wohnung, gehört,ergibt sich aus der Teilungserklärung samt Aufteilungsplan. DieUnterscheidung ist nicht nur für die Frage relevant, wer welcheGebäudeteile wie nutzen kann, sondern auch für die Kostenverteilung.Achten Sie zudem darauf, dass tatsächliche Bauausführung undTeilungserklärung übereinstimmen. Abweichungen zwischen Plan undRealität können Rechtsstreitigkeiten und Kosten verursachen. JedeAnlage hat ferner eine Gemeinschaftsordnung, die das Miteinander derWohnungseigentümer regelt. Dort finden sich oft spezielleKostenregelungen, die von der Grundregel der Verteilung nachMiteigentumsanteilen abweichen. Machen Sie sich also unbedingt mitder Gemeinschaftsordnung vertraut! Zudem können sich Regeln zurKostentragung auch aus Beschlüssen ergeben. Daher sollten Sie sichzurückliegende Beschlüsse ansehen, und zwar vor demBeurkundungstermin.3. Hausgeld und InstandhaltungsrücklageBei einer Wohnungseigentumsanlage fallen stets Kosten fürInstandhaltung, Betriebskosten und Bildung einer Rücklage an. Hierfürzahlen die Eigentümer ein monatliches Wohn- bzw. Hausgeld. Dieselaufenden Kosten sollten Käufer unbedingt kennen. Gerade bei älterenWohnanlagen ist außerdem die Höhe der vorhandenenInstandhaltungsrücklage wichtig, da diese ein finanzielles Polsterfür anstehende Maßnahmen bildet.4. Sonderumlagen und KrediteSpeziell bei größeren baulichen Maßnahmen in der Anlage reicht dieInstandhaltungsrücklage aber oft nicht aus. Dann wird eineSonderumlage beschlossen. "Jeder Käufer muss bedenken, dass einesolche Umlage regelmäßig erst fällig wird, wenn der Verwalter sietatsächlich anfordert. Für den Käufer als neuen Eigentümer bestehtdaher die Gefahr, aufgrund von Beschlüssen, die zeitlich vor seinemEigentumserwerb liegen, erhebliche Zahlungen leisten zu müssen.Informieren Sie sich also stets vor einem Kauf, ob bereitsSonderumlagen beschlossen, jedoch noch nicht eingefordert wurden.",rät Dr. Grüner und ergänzt: "Die Gemeinschaft kann ebenso einenKredit aufgenommen haben, für den der Erwerber mithaftet."Fazit: Informieren Sie sich immer über die Folgekosten, die eineEigentumswohnung verursacht. Der Blick in Teilungserklärung,Gemeinschaftsordnung und Beschlusssammlung ist hierfür unerlässlich.Pressekontakt:Herr Dr. Christian Grüner von der Notarkammer ThüringenTelefon: 0361 55504-0, info@notarkammer-thueringen.deHerr Dr. Claudius Eschwey von der Landesnotarkammer BayernHerr Dr. Stephan Schneider von der Hamburgischen NotarkammerHerr Dr. Carsten Lindner von der Rheinischen NotarkammerHerr Dr. Andreas Schumacher von der Notarkammer KoblenzHerr Dr. Carsten Walter von der Notarkammer Baden-WürttembergHerr Dominik Hüren von der Bundesnotarkammer sowieHerr Dr. Markus Müller von der Notarkammer Pfalz.Original-Content von: Hamburgische Notarkammer, übermittelt durch news aktuell