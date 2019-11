Kostenfalle Elektroauto? / Bis zu 60% höhere Materialkosten als Verbrenner (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Integratives und effizientes Kostenmanagement entscheidet für Autobauer über denErfolg von Elektroautos"Elektroautos kämpfen noch immer mit deutlich höheren Materialkosten alsvergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Die Automobilindustrie wird dieRenditeziele von Elektrofahrzeugen nur dann erreichen, wennZusammenarbeitsmodelle neu definiert und Prozesse bereichs- beziehungsweiseunternehmensübergreifend ausgerichtet werden", so Marcus M. Weber, Partner beiA.T. Kearney und Mobilitätsexperte.Eine neue Studie der Unternehmensberatung beleuchtet die schwierigeKostensituation, in der sich die OEMs mit Elektroautos weiterhin befinden. Diebis zu 60 Prozent höheren Materialeinzelkosten, die vor allem durch die Batteriebzw. den Antrieb bedingt sind, müssen an anderen Stellen eingespart werden, wieder Kühlleistung der Batterien oder dem Korrosionsschutz des Fahrzeugs.Abstriche bei der Spezifikation und Qualität einzelner Fahrzeugkomponenten zumachen, fällt vielen Herstellern schwer - vor allem das Premium-Segment siehtsich hier im Konflikt mit seinem eigenen Selbstverständnis.Das größte Potenzial zur Kosteneinsparung liegt weiterhin in der Optimierung derGesamtfahrzeugeigenschaften, wie z.B. der Aerodynamik des Fahrzeuges."Verbessert sich die Aerodynamik durch die Absenkung der Fahrzeughöhe, kann derBatterieenergieinhalt bei gleichbleibender Reichweite reduziert werden. EineKilowattstunde spart dann bis zu 80 Euro Materialkosten", so Weber.Das ist Teil eines ganzheitlichen Fahrzeug-Kostenmanagements, an dem vieleHersteller und Zulieferer derzeit noch in der Umsetzung scheitern. Eindurchsetzungsstarkes Projektmanagement, das die Komplexität eines integrativenAnsatzes effizient bewerkstelligen kann, ist von zentraler Bedeutung: Neben denMaterialeinzelkosten müssen auch die Lieferantenbeziehungen und -netzwerke neudurchdacht werden. Vor allem strategische Partnerschaften werden hierbei immerwichtiger, um fehlendes Know-how bei den Autobauern auszugleichen und möglicheRisiken dauerhaft zu minimieren.Marcus M. Weber ist sich sicher: "Im Zeitalter der Elektromobilität werden nurdie Autobauer und Zulieferer erfolgreich sein, die auf ein integratives undeffizientes Kostenmanagement setzen."Pressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: +49 30 2066 3363E-Mail: Michael.Scharfschwerdt@atkearney.comtwitter: @atkearneyDACHOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell