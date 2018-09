"Kostenexplosion" bei Arzneimitteln: Nie da gewesen, nicht zu befürchten (FOTO)

Berlin (ots) -"Die GKV-Ausgaben für Arzneimittel liegen seit Jahren konstant beirund einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes", so Dr. NorbertGerbsch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandsder Pharmazeutischen Industrie (BPI) im Vorfeld der Veröffentlichungdes Arznei-Verordnungsreportes (AVR) der AOK. "Eine Kostenexplosionist weder historisch nachzuweisen noch in Zukunft zu befürchten."Aktuelle Prognosen europäischer Wissenschaftler sprechen sogar dafür,dass die Arzneimittelausgabenanstiege in fünf vergleichbarenEU-Ländern inklusive Deutschland deutlich geringer sein werden, alsangenommen.Die internationale Forschergruppe hat sich die Entwicklung derListen und Nettopreise (Abzüglich aller Abschläge) für Arzneimittelin Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und UK angeschaut undPrognosen zur Ausgabenentwicklung überprüft. Dabei kam heraus, dassmit geringeren Ausgabenanstiegen gerechnet werden muss, alsangenommen, da die Prognosen nur den meist fiktiven Listenpreiszugrunde legen. So liegt die für 2017 bis 2021 prognostiziertedurchschnittliche Steigerungsrate (CAGR) für die untersuchteLändergruppe statt bei 2,9 Prozent nur bei 1,5 Prozent; inDeutschland allein betrachtet bei nur 2,0 Prozent statt 3,2 Prozent."Das sollte Politiker aufhorchen lassen", sagt Gerbsch. "DieGKV-Ausgaben für Arzneimittel liegen bei rund 17 Prozent derGesamtausgaben. Auf die pharmazeutische Industrie entfallen nur etwa8 Prozent, für alle Arzneimittel in der ambulanten Versorgung.Gemessen an deren enormen therapeutischen Stellenwert, ist das keinhoher Anteil."Statt ordnungspolitischer Zumutungen von ausuferndenRabattverträgen über verordnungssteuerndem Arztinformationssystem bishin zum Preismoratorium sollte der finanzielle Spielraum für dieVersorgungssicherheit genutzt werden. Gerbsch: "Noch haben wir inDeutschland eine erstklassige Arzneimittelversorgung. Aber dieRahmenbedingungen werden für die Hersteller immer schwieriger."Kontakt:Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. 030 27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell