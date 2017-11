Kosteneinsparungen durch Heizungsmodernisierung / Studienergebnisse weisen energetische und wirtschaftliche Vorteile aus (FOTO)

Frankfurt (ots) -Ob im Gebäudebestand nach einer Heizungsmodernisierung oder inNeubauobjekten, in nahezu allen Fällen führt der Einsatzindividueller Heizungstechnik im Einfamilienhaus zu spürbarenfinanziellen Vorteilen für den Endverbraucher - auch gegenüber derFernwärme. Die Ergebnisse aus der Studie "Dezentrale vs. zentraleWärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt" sind jetzt in einer neuenBroschüre der Allianz Freie Wärme veröffentlicht. Sie steht mit demTitel "Energetische und wirtschaftliche Vorteile durchHeizungsmodernisierung" unter www.freie-waerme.de zum kostenfreienDownload bereit.Heizungsmodernisierung lohnt sichAllein schon die Heizungsmodernisierung im 150 Quadratmeter großenEinfamilienhaus mit veraltetem Niedertemperaturkessel lohnt sich:Betrachtet man danach die jährliche Einsparung bei den Energiekostengegenüber dem Ausgangszustand, so spart man nur durch die neueHeizungsanlage mit Öl-/Gas-Brennwerttechnik jährlich 831 Euro (30,8%). Gegenüber der Fernwärme betrachtet, und je nach Einbindung vonSolarthermie, lassen sich nach der Modernisierung die Energiekostenum bis zu 1.096 Euro pro Jahr (40,7 %) senken - inkl. Einberechnungeiner Preissteigerung über 20 Jahre.Individuelle Beratung kann sich auszahlen"Verbraucher sollten sich deshalb vor einer Entscheidung für dieNah- oder Fernwärme unbedingt vom Heizungs-Fachhandwerker beraten unddie Vorteile individueller Heizungslösungen erklären lassen", rätAndreas Müller, Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband SanitärHeizung Klima (ZVSHK) in Sankt Augustin.Im Neubau sind zwar die Investitionskosten gegenüber der Fernwärmehöher. Dennoch lassen sich auch hier bei den durchschnittlichjährlichen Energiekosten, inkl. Einberechnung einer Preissteigerungüber 20 Jahre, Einsparungen gegenüber Wärmenetzen erzielen. Je nachausgewählter Heizungstechnik sind dies Kostensenkungen von 680Euro/Jahr (25 %) bis 1.315,50 Euro/Jahr (48,5 %).Weitere Informationen zur Studie inkl. Infografiken:www.freie-waerme.dePressekontakt:Pressestelle "Allianz Freie Wärme"c/o BERRYCOMM Jürgen BährTelefon: +49 2247 9001 811presse@freie-waerme.dewww.freie-waerme.deOriginal-Content von: Allianz Freie Wärme, übermittelt durch news aktuell