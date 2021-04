Kosten der stationäre Krankenhausversorgung steigen in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Kosten der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland steigen zunehmend.



2019 lagen diese bei 98,8 Milliarden Euro, das sind 5,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Umgerechnet auf die rund 19,4 Millionen vollstationär im Krankenhaus behandelten Patientinnen und Patienten lagen die Kosten 2019 bei durchschnittlich 5 088 Euro pro Person, im Jahr 2018 waren es noch 4 823 Euro.

Im Fünfjahresvergleich (2014 bis 2019) wuchsen die Krankenhauskosten mit einem Plus von 18,8 Milliarden Euro sogar um knapp ein Viertel (23,5 Prozent). Die Behandlungskosten je Fall stiegen um rund 22 Prozent. Der Ländervergleich zeigt deutliche Unterschiede in den Kosten pro stationären Behandlungsfall: Am höchsten waren diese im Schnitt im Hamburg mit 6 146 Euro und am niedrigsten in Thüringen mit durchschnittlich 4 679 Euro./jto/DP/jha