Freiburg (ots) - In diesem Jahr präsentiert die KOSTAL SolarElectric GmbH aus Freiburg ihre neue smarte Produktvielfalt in HalleB3 Stand 130 auf der Intersolar Europe. Diese findet nun als Teil der"smarter E" vom 20.-22.06.2018 in München statt.Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht der neue PLENTICORE plus -ein PV-Hybridwechselrichter, der für jede Anforderung die passendeLösung ist. In fünf Leistungsklassen zwischen 4,2 kW und 10 kWerhältlich eignet er sich für nahezu jede Hausgröße. Und dasunabhängig von der Dachausrichtung - gleich, ob Ost-West, Süd oderalles zusammen, denn der PV-Hybridwechselrichter verfügt über bis zu3 MPP-Tracker, wovon auch einer als Batterieanschluss freigeschaltetwerden kann. Bei den Batteriespeichern hat der Kunde die große Wahl,da das Gerät für verschiedene Hochvoltspeicher freigegeben ist. Unddiese können jederzeit nachgerüstet werden, in dem einfach viaWebshop der Aktivierungscode bestellt wird. So zahlt der Kunde dieBatteriefunktion erst, wenn er diese auch wirklich benötigt.Der PLENTICORE plus ist aber nicht nur vielfältig, sondern auchsmart, da er ebenso in einer AC-Kombination wie z.B. mit einemBlockheizkraftwerk (BHKW) oder einer Sonne-Wind-Hybridanlageeinsetzbar ist. Durch diese Kombinationsmöglichkeiten profitiert derHausbesitzer zusätzlich, da er seinen Eigenverbrauch weiter erhöhenkann.Auch im Bereich der reinen Stringwechselrichter überzeugt der -wie der Name schon sagt - intelligente PIKO IQ sowohl optisch, alsauch mit inneren Werten, denn das Kraftpaket holt dank des schnellen,selbstlernenden Schattenmanagements und des weiten MPP-Bereichs mehraus jeder PV-Anlage.Neben diesen smarten dreiphasigen Wechselrichtern stellt dieKOSTAL Solar Electric auch den neuen PIKO MP plus in denLeistungsklassen von 1,5 bis 4,6 kW vor. Das einphasige Gerät istideal für kleine Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern geeignetund bereits ab drei Modulen einsetzbar. So kann nun jeder seinenStrom vom eigenen Dach produzieren - und das dank Vorkonfiguration inzahlreichen internationalen Ländern.Auch für Großanlagen bietet KOSTAL den passenden Wechselrichtermit dem PIKO 36 EPC. Dank intelligenter Funktionen, wie dem Smart ACSwitch und Smart DC Guard, können Kosten gespart werden und das beigleichzeitig erhöhter Sicherheit und Effizienz.Bei KOSTAL stehen aber nicht nur die Produkte, sondern derfachliche Austausch und partnerschaftliche Dialog im Fokus. Dahergibt es auch in diesem Jahr wieder einen Servicebereich auf demMessestand B3-130, bei dem das KOSTAL Service-Team den Installateurenmit Rat und Tat zur Seite steht. Gemeinsam den ersten Messetagausklingen lassen, dass können Kunden und Partner bei dertraditionellen "Smart connections."-Standparty am 20.06.2018 um 18.00Uhr und der Live-Band rund um Wolf Codera.Pressekontakt:KOSTAL Solar Electric GmbHDipl.-Oec. Markus VetterHanferstraße 6, 79108 Freiburg i. Br.Tel.: +49 2331 8040 - 831E-Mail: m.vetter@kostal.comwww.kostal-solar-electric.comOriginal-Content von: KOSTAL Solar Electric GmbH, übermittelt durch news aktuell