Koss Aktie: Familie kassiert inmitten von Reddit-befeuertem Short Squeeze ab!

(NASDAQ:KOSS) ist eine der wenigen Aktien, die in den letzten Wochen in die Welle von Short-Squeezes geraten sind, die von der WallStreetBets-Community von Reddit angetrieben wurden. Während Reddit-Händler die Aktie immer noch “mögen”, haben Koss-Firmeninsider, einschließlich der Koss-Familie selbst, in der letzten Woche aggressiv mehr als $44 Millionen Aktien verkauft. Was ist passiert? Laut den jüngsten SEC-Angaben verkaufte die Familie Koss, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!