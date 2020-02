Kosovo legt Stufenplan für Aufhebung der Strafzölle gegen Serbien vor

PRISTINA (dpa-AFX) - Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti hat einen Stufenplan für die Aufhebung der Ende 2018 eingeführten Strafzölle auf Waren aus Serbien vorgelegt.



Demnach wolle seine Regierung am 15. März entscheiden, den 100-Prozent-Zoll zunächst für Rohstoffe aufzuheben, erklärte Kurti am Donnerstagabend vor der Presse in Pristina. "Es ist dies ein Zeichen des guten Willens", fügte er hinzu.

Im Gegenzug erwarte sich Pristina, dass Serbien seine diplomatischen Kampagnen gegen das Kosovo beendet. Diese zielen darauf ab, dem Balkanland den Zugang zur Mitgliedschaft in internationalen Organisationen zu verbauen und kleinere Länder der Dritten Welt dazu anzuhalten, ihre bereits ausgesprochene Anerkennung der staatlichen Unabhängigkeit des Kosovos zurückzuziehen.

Bis zum 1. April müsse Serbien außerdem seine eigenen diskriminierenden Maßnahmen im Handel mit dem Kosovo aufheben, sagte Kurti. Dazu zählt unter anderen, dass Lastwagen, Busse und Pkws mit kosovarischen Kfz-Kennzeichen derzeit nicht in Serbien verkehren dürfen. Sollte Serbien die aufgezählten Forderungen erfüllen, wird Kosovo die Zölle und Handelshemmnisse gegenüber Serbien weiter abbauen. Im gegenteiligen Fall werde es die Zölle auf die Rohstoffe mit 15. Juni erneut verhängen, betonte Kurti.

Pristina hatte im November 2018 unter Kurtis Vorgänger Ramush Haradinaj die Strafzölle auf Waren aus Serbien verhängt. Unmittelbar zuvor hatte Serbien - im Zusammenspiel mit Russland - die Aufnahme des Kosovos in die internationale Polizeiorganisation Interpol verhindert.

Das hat heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo war bis 1999 eine serbische Provinz. Nach einem bewaffneten Aufstand der Kosovo-Albaner und Nato-Luftangriffen auf Serbien im Jahr 1999 erklärte sich das Land 2008 für unabhängig. Serbien findet sich damit nicht ab und betrachtet das Land weiterhin als eigenes Staatsgebiet./str/bb/gm/DP/mis