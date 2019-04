Kosmische Strahlungsenergie, die Chance zur baldigen Klimastabilisierung - So lässt sich in Zukunft selbst Grundlastenergie kontinuierlich bereitstellen (FOTO)

Berlin (ots) - Von Gudrun Schmitz und Hans-Peter WeiseMehr Klimaschutz lautet die Forderung der weltweiten Schülerbewegung "Fridaysfor Future" - Dabei liegt die Chance zur Klimastabilisierung ganz nahe:Strahlungsenergie erfüllt die Voraussetzungen, um zukünftig kontinuierlichGrundlastenergie für Jedermann bereitzustellen: NEUTRINOVOLTAIC(https://neutrinovoltaic.com) ist der Begriff der Stunde.Die Politik müsse endlich akzeptieren, dass kosmische Strahlungsenergie derRohstoff der Zukunft sei, appelliert der Wissenschaftliche Beirat der NeutrinoEnergy Group. Bisher galt Strahlungsenergie als nicht nutzbar. Damit teilt siedas Schicksal von Wind- und Solarenergie, die noch vor wenigen Jahrzehntenebenfalls kaum ernst genommen wurden.Den Wissenschaftlern der Neutrino Energy Group gelangen in Zusammenarbeit mitUS-Universitäten und Materialwissenschaftlern Erkenntnisse, deren möglicheAnwendungen revolutionär sind. Wie der Wissenschaftliche Beirat der NeutrinoEnergy Group ausführt, wurden spezielle Verbundmaterialien aus Grafen undSilizium entwickelt, die geeignet sind, bei Durchdringung von Strahlungelektrische Energie zu ernten.Durch spezielle Materialien und Verbundstoffe wird bei Kollisionen ein Teil derBewegungsenergie gewandelt. Die vertikalen Atomschwingungen der Grafenatomeerzeugen im Silizium horizontale Bewegungen, die - in Resonanzen verstärkt - immetallischen Trägermaterial einen Stromfluss bewirken. Diese Erkenntnisse könnenschon bald das Ende der Plünderung der Erde und der fossilen Rohstoffenbedeuten, mit denen die Menschheit derzeit ohne Rücksichtnahme über ihreVerhältnisse lebt.Ein Technologe der Neutrino Energy Group zählt mögliche Anwendungen auf. Diekosmische Strahlungsenergie wird zum Rohstoff, der weltweit an jedem Ort, zujeder Tageszeit und kontinuierlich in unvorstellbarer Menge verfügbar ist. Daserlaubt den Aufbau von dezentralen Kleinstkraftwerken, die vor Ort dieVersorgung für einzelne Geräte und Haushalte übernehmen können. ÜberschüssigeEnergie wird über das Netz bereitgestellt, sodass bei ausreichender Versorgungauch Großverbraucher durch viele dezentrale Energieerzeuger versorgt werdenkönnen. Damit ist der Weg zur schrittweisen Abschaltung von Atomkraftwerkensowie CO2-erzeugenden fossilen Kraftwerken frei."Interessant ist diese Entwicklung auch für das derzeit allgegenwärtige ThemaElektromobilität", betonen die Neutrino-Wissenschaftler. "Es sind keineLadestationen und keine großen Stromspeicher mehr erforderlich. Bei derTechnologie sind nur kleine Puffer für heterogene Energieverbrauche notwendig,da die benötigte Energie aktuell am Fahrzeug durch die Karosserie gewandeltwird." Somit handle es sich um ehrliche Elektromobilität - im Gegensatz zu jenerE-Mobilität, die zwar Abgase aus den Auspuffen unterbindet, für derenStrombereitstellung aber die Schornsteine großer Kraftwerke umso mehr rauchenmüssen.Wer zum ersten Mal davon höre, stelle sich schon einmal die Frage, ob sich dasweltweite Team der Wissenschaftler, verbunden in der Neutrino Energy Group unterdem CEO, dem Mathematiker Holger Thorsten Schubart, einer Illusion hingegebenhabe. "Die Antwort lautet ganz klar: Nein", sagt der Wissenschaftliche Beirat."Die Phantasie von heute ist die Realität von morgen! Weltweit wird gegenwärtigschon vielerorts an der Nutzung dieser Technologie für verschiedensteAnwendungen gearbeitet. Besonders zielorientiert gelingt dies, wo Industrie undWissenschaft nicht von der Lobby einzelner lukrativer Wirtschaftszweigegegängelt oder gar unterdrückt werden." Mit Rücksicht auf Befindlichkeiten undInteressen verhindere dieses System die dringend notwendigen großen Schritte derErneuerung und des Umdenkens."Wir haben große Pläne. Die Politik befindet sich in einer sehr unrühmlichenPosition. Dank der heute möglichen Aufklärung des Einzelnen wird eines Tagesauch die Politik gezwungen sein, neue Wege zu gehen und nicht nur Altbewährtesund angeblich Alternativloses zu schützen", so CEO Holger Thorsten Schubart."Manchen Politikern kann man keinen Vorwurf machen, weil sie es einfach nichtbesser wissen oder auf Experten hören, die - aus dem System heraus kommend - aneinem Wandel kein Interesse haben. Es ist Weitblick gefragt, dem sich inDeutschland viele Entscheider entziehen. Da müssen erst die Kinder auf dieStraße gehen, um Bewusstsein für eine lebenswerte Welt auch in kommendenGenerationen zu erzeugen", meint Schubart und zitiert den früheren Direktor desPotsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Professor Hans JoachimSchellnhuber, der sich zu den Schülerprotesten klar geäußert hatte: "DieErwachsenen nehmen ihre Verantwortung nicht wahr für die Zukunft, sie ignorierendie Fakten. Die Kinder müssen quasi die Zukunftsvorsorge selber in die Handnehmen. Das ist eine verkehrte Welt, aber sie stellen die Welt sozusagen wiedervom Kopf auf die Füße."Der Wissenschaftliche Beirat der Neutrino Energy Group unterstreicht: "Es ist zuhoffen, dass die Politik endlich erkennt, dass die Strahlungsenergie alsRohstoff zur Energieproduktion eine Voraussetzung zur Stabilisierung des Klimasweltweit ist." 