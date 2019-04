Kosmetikmarke Biotulin startet in China durch / Eigener Online Shop bei Tmall Global (FOTO)

Aachen (ots) -Die erfolgreiche Kosmetikserie Biotulin aus Deutschland startet inChina durch. Mit einem eigenen Online Shop bei Tmall Globalpräsentiert die Marke seine Produkte dem chinesischen Markt. TmallGlobal, eine Tochtergesellschaft von Alibaba, verfügt über 550Millionen Abonnenten.China ist weltweit der zweitgrößte Markt für kosmetische Produkteund wächst in großem Maße weiter. Das Marktvolumen insgesamt betrugfür 2017 ca. 9,5 Mrd. EUR. Das geschätzte Marktvolumen bis 2021 soll163,5 Mrd. EUR betragen.Hautpflegeprodukte und dekorative Kosmetikprodukte machen dengrößten Teil des gesamten Marktvolumens aus. Hier sieht dasManagement von Biotulin die größte Chance, denn seinefaltenreduzierenden Produkte auf pflanzlicher Basis erobern aktuellden nationalen und internationalen Kosmetikmarkt.Nach 2 Jahren Vorbereitungszeit ist es Biotulin gelungen, aufgrundseiner hohen Produktqualität und des positiven Image der Marke, beiTmall Global einen eigenen Shop zu installieren.Zu Biotulin:Eines der Hauptbestandteile der Biotulin Produkte ist Spilanthol,ein Lokalanästhetikum, das aus dem Extrakt der Pflanze AcmellaOleracea (Parakresse) gewonnen wird. Es reduziert dieMuskelkontraktion und die Gesichtszüge entspannen sich. KleineFältchen, besonders um die Augenpartie und zwischen den Augenbrauen,lösen sich auf.Unabhängige Wirksamkeitsstudien haben ergeben, dass bereitsinnerhalb von nur 1 Stunde Falten sichtbar reduziert werden. AlleBiotulin Produkte wurden dermatologisch mit "sehr gut" getestet.Biotulin Tmall Global Shop: https://m.tb.cn/h.e0A07tt?sm=59a75eWeitere Informationen zu Biotulin finden Sie unter:www.biotulin.dePressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KG, Monschauer Straße 12, D-52076 Aachen, Tel:0241-53106365, info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell