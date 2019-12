Kosmetik mit ätherischen Ölen auf Verträglichkeit prüfen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Baierbrunn (ots) - Wer Kosmetik mit ätherischen Ölen verwenden will, solltevorab prüfen, ob er diese verträgt. Dazu sollte ein Tropfen davon in etwasfettem Öl auf die Innenseite des Ellbogens aufgetragen werden, empfiehlt dasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Zeigt sich nach 24 Stunden keineIrritation, verträgt man den Stoff in jeder Anwendung, beispielsweise induftenden Körperölen. Diese lassen sich einfach selbst herstellen: 15 bis 20Tropfen ätherisches Öl in 100 Milliliter hochwertiges Pflanzenöl wie Mandel-,Jojoba- oder Aprikosenkernöl geben. Am besten direkt nach dem Duschen in diefeuchte Haut einmassieren.Ätherische Öle am besten aus Bio-AnbauAuch Aroma-Duftcremes können erfrischen oder beruhigen. Am besten Naturkosmetikverwenden. Künstliche Duftstoffe - häufig in günstigen, parfümiertenKosmetikprodukten oder Kerzen - sollte man meiden. Sie können zu allergischenReaktionen oder Kopfweh führen. Ätherische Öle enthalten meist Monoterpene. Diechemischen Verbindungen könnten sogar in der Blutbahn nachgewiesen werden,erklärt Apothekerin Sylvia Trautmann aus Dresden. Deshalb ist es wichtig aufgute Qualität zu achten. Empfehlenswert sind Öle, die "100 Prozent naturrein"sind und aus zertifiziertem Bio-Anbau stammen.So wirkt AromatherapieOb auf der Haut, im Badewasser oder in Duftlampen - viele Menschen schwören aufAromatherapie. Das Wirkprinzip von ätherischen Ölen ist zwar noch nichthundertprozentig nachgewiesen, wie Trautmann erläutert. Sie sagt aber auch:"Dass ätherische Öle wirken, weiß man aus der Erfahrungsheilkunde." BeiVerdampfung zum Beispiel wandern sie über die Nase ins limbische System, denTeil im Gehirn, in dem Emotionen verarbeitet und Reaktionen der Hirnanhangsdrüseausgelöst werden. Das beeinflusst unsere Stimmung.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2019 B liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4478294OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell