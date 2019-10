Kosmetik: Influencer-Tipps wenig gefragt - Studie unter 4.500 Frauen

Hamburg (ots) - Beim Kauf von Beauty- und Hautpflegeprodukten lassen sichdeutsche Verbraucherinnen kaum noch von Influencern beeinflussen. Das ist dasErgebnis einer internationalen Studie der Mediaplattform Teads und desMarktforschungsinstituts GWI unter knapp 4.500 weiblichen Konsumenten. Nur neunProzent der Befragten gaben an, dass die Social-Media-Stars ihreKaufentscheidung beeinflussen würden. Trotzdem setzen die meisten Beauty-Markenfür die Vermarktung ihrer Cremes und Schminkartikel nach wie vor aufeinflussreiche Instagrammer und Blogger.Werbung im Geschäft wirktWichtigste Entscheidungshilfe ist der Befragung nach Werbung im stationärenLaden: 41 Prozent der Beauty-Shopper schlagen beim Bummel durch die Geschäftezu. Für 37 Prozent sind außerdem Empfehlungen von Freunden und Familiewertvoller als die Influencer-Tipps aus dem Netz. Als Online-Inspirationsquelledienen hingegen Google & Co. Für 29 Prozent sind die Suchergebnisse bei derInternet-Recherche wichtige Entscheidungshilfen. Immerhin informiert sich jedezweite Konsumentin im Netz (49 Prozent), bevor sie kauft.Die Marke ist weniger wichtigDie Studie zeigt auch, dass Beauty-Käuferinnen wenig markenaffin sind. Für nur37 Prozent ist die Brand wichtiger als der Preis. Für über drei Viertel (79Prozent) hingegen ist wichtigstes Entscheidungskriterium, ob Creme, Foundationoder Lippenstift zum eigenen Hauttyp passen. Beinahe genauso vieleVerbraucherinnen (77 Prozent) kaufen ein Produkt eher, wenn sie es vorher testen- also sehen und anfassen - können. Der persönliche Bezug zum Produkt scheintohnehin sehr wichtig: Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Befragten möchteKosmetik- und Hautpflegeprodukte kaufen, die es ihnen ermöglichen, sich selbstauszudrücken.Studiensteckbrief "Fresh Faces"Global Web Index (GWI) hat im Auftrag von Teads für die "Fresh Faces"-Studie imApril 2019 4.487 weibliche Internetnutzer aus acht verschiedenen Ländern(Deutschland, Frankreich, UK, USA, Italien, Brasilien und Mexiko) zu ihremOnline-Konsumverhalten von Beauty- und Hautpflegeprodukten befragt. DieTeilnehmerinnen waren zwischen von 16 und 64 Jahre alt und hatten zuvor die GWIKernstudie 2018 ausgefüllt. Laden Sie sich hier den kompletten Studienreportrunter: http://bit.ly/2N0m8c8Themen, die vorherige Pressemitteilungen zur Studie bereits behandelt haben:- Umweltbewusstsein beeinflusst Kauf von Lippenstift & Co:https://www.presseportal.de/pm/115919/4411735Über TeadsTeads ist die globale Mediaplattform.Durch die Zusammenführung der besten Publisher weltweit, kann TeadsWerbung an über 1,5 Milliarden Menschen monatlich ausspielen.Mithilfe der innovativen Technologie von Teads Studio undAI-gesteuerter Optimierung macht die End-to-end-Plattform von Teadszielorientierte Werbung entlang des gesamten Marketing-Funnelsmöglich. Teads hat digitale Werbung neu definiert und verbanntveraltete Werbeerlebnisse durch erhöhte Qualitätsstandards aus demMarkt. Davon profitieren sowohl die User als auch Publisher undWerbungtreibende. Mit mehr als 750 Mitarbeitern in 26 Ländernkooperiert Teads mit weltweit führenden Markenunternehmen, Agenturenund Publishern. www.teads.comPressekontakt:Agentur Frau Wenk+++ GmbHE-Mail: teads@frauwenk.deTelefon: (040) 32 90 47 38 - 0Original-Content von: Teads Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell