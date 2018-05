Rostock (ots) -Am Montag, den 14. Mai 2018 um 11 Uhr, verlässt die Korvette"Braunschweig" ihren Heimathafen Warnemünde. Unter dem Kommando vonFregattenkapitän Alexander Dubnitzki (38) läuft die Besatzung in denUNIFIL-Einsatz aus."Wir werden auch diesmal auf Patrouillenfahrten vor dem Libanondie örtlichen Behörden bei der Kontrolle ihrer Hoheitsgewässerunterstützen. Die Überwachung des Schiffsverkehrs wird das Personalauf der Brücke und in der Operationszentrale voll einbinden", erklärtDubnitzki.Seit 1978 setzen sich Blauhelmsoldaten der UNIFIL-Mission (UnitedNations Interim Force in Lebanon) für Frieden zwischen Libanon undIsrael ein. Anfangs zählten die Überwachung eines angestrebtenWaffenstillstands und die Bestätigung des Abzugs israelischerStreitkräfte auf dem Libanon zu ihren Aufgaben. Heute sind dieUNIFIL-Blauhelme rund 10.500 Mann stark und kommen aus 39 Nationen.Nach dem zweiten Libanonkrieg im Jahr 2006 wurde das Mandatergänzt. Seitdem unterstützt UNIFIL die libanesische Regierung dabei,die Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel von See zu verhindern.Der maritime Einsatzverband UNIFIL ist der erste und bisher einzigeFlottenverband unter Führung der Vereinten Nationen - deutscheEinheiten operieren von Beginn an in diesem Verband. Die libanesischeMarine hat wertvolle Ausrüstung von Deutschland erhalten, darunterWachboote und Küstenradarstationen.Deutsche Marinesoldaten engagieren sich seit mehreren Jahren inder Ausbildung ihrer libanesischen Kameraden. Hier liegt heute derSchwerpunkt des deutschen Engagements, wie Fregattenkapitän Dubnitzkibestätigt: "Wir trainieren die libanesische Marine in immeranspruchsvolleren Übungen auf See und an Land. Dazu werden wir auchSoldaten aus dem Libanon bei uns an Bord haben. Außerdem schulen wirunsere eigenen Fähigkeiten - intern und gemeinsam mit den anderenSchiffen des UN-Verbandes." Dieser Verband wird von dembrasilianischen Admiral Eduardo Machado Vazquez geführt, zu dem außerDeutschland auch die Nationen Bangladesch, Brasilien, Griechenland,Indonesien und die Türkei Schiffe entsandt haben.An Bord der Korvette "Braunschweig" ist diesmal die Besatzung"Charlie", die eine Patenschaft mit der Stadt Erfurt pflegt. "DieseBesatzung war zuletzt vor knapp einem Jahr das letzte Mal imUNIFIL-Einsatz. Die meisten wissen also genau, was vor ihnen liegt",versichert Fregattenkapitän Dubnitzki und ergänzt: "Auch wenn dievergangenen Monate der erneuten Einsatzvorbereitung sehr anstrengendwaren, sind wir alle weiterhin hoch motiviert."Auf dem Weg nach Zypern werden Häfen in Portugal und Italienangelaufen.Hinweise für die Presse:Medienvertreter sind zum Pressetermin "Korvette 'Braunschweig'läuft zu UNIFIL aus" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Montag, den 14. Mai 2018. Eintreffen bis spätestens 10 Uhr. Einspäterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Warnemünde, Hohe Düne 30, 18119 RostockProgramm:10.20 Uhr Besatzung Delta und eine Abordnung 1.Korvettengeschwader(1.KGschw) sind angetreten; 10.30 Uhr Einmarsch desLandespolizeiorchesters MV; 10.35 Uhr Eintreffen VertreterEinsatzflottille 1, Kommandeur 1.KGschw; 10.55 Uhr Nationalhymne;danach: Kommandant Korvette Braunschweig meldet sich ab 11.00 UhrManöveranpfiff; danach: Auslaufen der Korvette "Braunschweig".Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 11. Mai2018, 10 Uhr beim Presse- und Informationszentrum per email oderunter der Fax-Nummer +49 (0)381-802-51509 zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressearbeitTel.: +49 (0)381-802-51520/51521E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell