Warnemünde (ots) -Am Freitag, den 5. Oktober 2018 um 10 Uhr, läuft die Korvette"Braunschweig" mit der Besatzung "Charlie" wieder in ihrenHeimathafen im Marinestützpunkt Warnemünde ein. Sie waren rund fünfMonate Teil des internationalen maritimen Einsatzverbandes UNIFIL(United Nations Interim Force in Lebanon).Die Korvette der Klasse K130 steht dabei unter dem Kommando vonFregattenkapitän Alexander Dubnitzki (38). Seit dem Auslaufen am 14.Mai 2018 legte die 62-köpfige Besatzung, darunter vier Frauen, circa26.000 Seemeilen zurück. Zu den Aufgaben im Einsatz zählten vorrangigdie Seeraumüberwachung und die Ausbildungsunterstützung für dielibanesische Marine.Der Einsatzverband UNIFIL stand unter der Führung desbrasilianischen Flottillenadmirals Eduardo Machado Vazquez. Neben derdeutschen Beteiligung gehörten die Länder Brasilien, Bangladesch,Griechenland, Indonesien und die Türkei mit zum Einsatzverband. DieUNIFIL-Blauhelme sind rund 10.500 Mann stark und kommen aus 40Nationen. In diesem Einsatzverband führte die "Braunschweig"zahlreiche Manöver mit den teilnehmenden Nationen durch, dazu zähltenunter anderem das Boardingtraining oder der taktische Einsatz mitHubschraubern und anderen Schiffen.Besonders blieb der Besatzung die Passage durch den 6,4 Kilometerlangen Kanal von Korinth in Erinnerung. Zwischen den 90 Meter hohenSteilwänden fuhr die Korvette "Braunschweig" auf dem Heimweghindurch. Nach der erfolgten Ankunft steht für die Besatzung derwohlverdiente Urlaub an.Hintergrundinformationen UNIFILSeit 1978 setzen sich Blauhelmsoldaten der UNIFIL-Mission fürFrieden zwischen Libanon und Israel ein. Anfangs zählten dieÜberwachung eines angestrebten Waffenstillstands und die Bestätigungdes Abzugs israelischer Streitkräfte auf dem Libanon zu ihrenAufgaben. Nach dem zweiten Libanonkrieg im Jahr 2006 wurde das Mandatergänzt. Seitdem unterstützt UNIFIL die libanesische Regierung dabei,die Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel von See zu verhindern.Der maritime Einsatzverband UNIFIL ist der erste und bisher einzigeFlottenverband unter Führung der Vereinten Nationen - deutscheEinheiten operieren von Beginn an in diesem Verband.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Korvette 'Braunschweig'kehrt nach rund fünf Monaten Einsatz in die Heimat zurück"eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um einefrühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Freitag, den 5. Oktober 2018. Eintreffen bis spätestens 9.15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Warnemünde, Hohe Düne 30, 18119 WarnemündeProgramm:9.15 UhrEintreffen der Medienvertreter9.25 UhrAntreten der Abordnungen auf der Pier9.35 UhrEinmarsch Landespolizeiorchester MV9.40 UhrAnsprache an die Gäste durch Kommandeur 1.Korvettengeschwader,Fregattenkapitän Dr. Zarthe10.00 UhrAnlegen der Korvette "Braunschweig"anschl.Stelling über, Kommandant geht von Bord und meldet Kommandeur 1.Korvettengeschwaderanschl.Landespolizeiorchester MV spielt Nationalhymneanschl.Ausmarsch Landespolizeiorchester MV (klingendes Spiel)11.00 UhrEinlaufmusterung mit Ansprache Kommandeur 1.KGschwanschl.Ende der VeranstaltungAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Donnerstag, den 4. Oktober 2018 um 10 Uhr, beimPresse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)381-802-51509 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sindnicht möglich.