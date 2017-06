Warnemünde (ots) -Am Mittwoch, den 14. Juni 2017 um 14.30 Uhr, wird die Korvette"Braunschweig" mit der Besatzung Charlie wieder im MarinestützpunktWarnemünde einlaufen. Die "Braunschweig" hat in 13 Monaten und zweiBesatzungswechseln insgesamt rund 41.600 Seemeilen zurückgelegt.An dem maritimen Einsatzverband UNIFIL beteiligten sich nebenDeutschland auch Brasilien, Indonesien, Bangladesch, Türkei undGriechenland. Für die Besatzung Charlie war es der erste Einsatzunter UN-Flagge. "Ein besonderes Erlebnis war die Zusammenarbeit mitmultinationalen Nicht-NATO-Einheiten", sagt der Kommandant,Korvettenkapitän Robert Schmidt (40). "Weitere Höhepunkte waren derPersonalaustausch mit dem UN-Hauptquartier in Naqoura, dieBoarding-Übungen mit den Kräften der Libanesischen Marine und eineÜbung mit dem Such- und Rettungsdienst aus Akrotiri (Zypern)."Während des Einsatzes wurden die Häfen Rota, Limassol, Beirut,Barcelona und Vigo angelaufen.Als persönliches Ziel hatte sich der Kommandant vorgenommen alleBesatzungsmitglieder wieder gesund nach Hause zu bringen. "DieMotivation der Besatzung war auch nach vier Monaten enorm hoch.Tolles Team!", lobt er seine 67-köpfige Besatzung. Nach langerAbwesenheit freuen sich nun alle auf ihre Familien, ihre Zeit zuHause und den anstehenden Urlaub.HintergrundinformationenUNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) ist einer derältesten friedenserhaltenden Einsätze der Vereinten Nationen. Erwurde im März 1978 nach der Operation "Litani" gegründet, seineGrundlage sind die Resolutionen 425 (1978) und 426 (1978) desUN-Sicherheitsrats. UN-Blauhelmsoldaten überwachen seitdem dieEinhaltung des Waffenstillstands an der 121 Kilometer langen "BlueLine" zwischen Israel und dem Libanon. Heute sind dieUNIFIL-Blauhelme rund 10.500 Mann stark und kommen aus 39 Nationen.Nach dem Zweiten Libanonkrieg im Jahr 2006 wurde das Mandatergänzt. Seitdem unterstützt UNIFIL die libanesische Regierung dabei,die Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel von See zu verhindern.Der Maritime Einsatzverband UNIFIL war der erste Flottenverband unterFührung der Vereinten Nationen - deutsche Schiffe und Boote operierenvon Beginn an in diesem Verband. Die Schiffe unterbindenWaffenschmuggel auf dem Seeweg in den Libanon und tragen so zuStabilität und Sicherheit in der Region bei. Die Libanesische Marinehat wertvolle Ausrüstung von Deutschland erhalten, darunter Wachbooteund Küstenradarstationen. Deutsche Marinesoldaten engagieren sichseit mehreren Jahren in der Ausbildung ihrer libanesischen Kameraden,hier liegt heute der Schwerpunkt des deutschen Engagements.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin - Korvette "Braunschweig"kehrt nach 13 Monaten vom UNIFIL-Einsatz zurück - eingeladen. Für dieweitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitigeAnmeldung gebeten.Termin:Mittwoch, den 14. Juni 2017. Eintreffen bis spätestens 13.40 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Warnemünde, Hohe Düne 30, 18119 RostockProgramm:13.55 Uhr Abordnung 1. Korvettengeschwader ist angetreten14.05 Uhr Einmarsch Landespolizeiorchester14.10 Uhr Eintreffen Kommandeur 1. Korvettengeschwaderdann Begrüßungsansprache durch Kommandeur 1. Korvettengeschwader14.30 Uhr Manöveranpfiff, Anleger, Manöverabpfiffdann Meldung Kommandantdann Ansprache Kommandeur 1. Korvettengeschwaderdann Nationalhymnedann Stelling frei für BesatzungsangehörigeAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Dienstag, den 13. Juni2017, 15 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter derFax-Nummer +49 (0)381-802-51509 zu akkreditieren. Nachmeldungen sindnicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51521/51522E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell