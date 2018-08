Korruption in Argentinien: Ex-Beamte und Unternehmer festgenommen

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Bei einem Großeinsatz gegen ein Korruptionsnetzwerk hat die argentinische Polizei elf ehemalige Regierungsbeamte und Unternehmer festgenommen.



Die Verdächtigen sollen in einen millionenschweren Schmiergeldskandal um die Vergabe öffentlicher Aufträge verwickelt sein, berichtete die Zeitung "La Nación" am Mittwoch. Die Senatorin und Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner wurde demnach zu einer Vernehmung vorgeladen.

Während der Amtszeiten der früheren Präsidenten Néstor Kirchner (2003-2007) und Cristina Kirchner (2007-2015) sollen Bau- und Energie-Unternehmer ranghohe Regierungsfunktionäre mit Millionenbeträgen bestochen haben, um öffentliche Aufträge zu erhalten. Néstor Kirchner starb vor acht Jahren.

Den Ermittlungen zufolge sammelte der Fahrer des früheren Staatssekretärs im Planungsministerium die Schmiergelder in bar ein und lieferte sie in der Privatwohnung der Kirchners in Buenos Aires sowie in der Präsidentenresidenz ab. Über die Zahlungen führte er penibel Buch. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft flossen zwischen 2005 und 2015 mindesten 160 Millionen US-Dollar an Bestechungsgelder./cec/DP/tos