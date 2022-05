Korridor-Optionsscheine: Achtung, hier ist ein dicker Fallstrick!

Liebe Leserin, lieber Leser, gestern habe ich Ihnen eine weitere Klasse an Derivaten vorgestellt. Es handelt sich dabei um die „Korridor-Optionsscheine“. An sich ist die Funktionsweise optimal für Seitwärtsmärkte geeignet. Aber es gibt Fallstricke, die Ihnen das ruhige Leben als Investor schwer oder sogar faktisch unmöglich machen. Korridor-Optionsscheine versus Inline-Optionsscheine Grund für die Problematik ist der Derivatemarkt an sich. Denn… Hier weiterlesen