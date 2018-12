Korrespondentenwechsel im ARD-Studio Prag (FOTO)

Leipzig (ots) -MDR-Reporter Danko Handrick übernimmt am 1. Januar 2019 dieLeitung im ARD-Fernsehstudio Prag. Sein Vorgänger Jürgen Osterhagegeht in den Ruhestand.Der neue Korrespondent im Studio Prag ist zugleich der alte: DankoHandrick berichtete bereits in den Jahren 2008 bis 2014 ausTschechien und der Slowakei. Als Korrespondent wolle er Brückenbauen, sagt Handrick. Es gäbe kräftige Risse im gemeinsamen HausEuropa, Risse, die Nachbarn erneut voneinander trennen. Deshalb seies wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben, damit wechselseitigVerständnis wachsen könne. Der 43-jährige Sorbe ist mit Tschechienund der Slowakei eng verbunden. Danko Handrick begann seinejournalistische Laufbahn mit einem Volontariat beim MDR, zuletztarbeitete er u.a. als Chefreporter bei MDR AKTUELL und für die ARD."Danko Handrick wird seine Erfahrungen aus der crossmedialenZusammenarbeit im MDR nun auch in Prag einbringen. Wir werden damitdie Rolle des Studios weiter stärken - als Dreh- und Angelpunkt fürunsere Osteuropa-Berichterstattung", betonte MDR-ChefredakteurTorsten Peuker die Bedeutung des ARD-Studios für den Sender.Innerhalb der ARD hat der MDR die Federführung für dieFernsehberichterstattung aus Tschechien und der Slowakei. "Durch diedirekte Nachbarschaft zu unserem Sendegebiet und aufgrund dergemeinsamen Geschichte - insbesondere im Herbst 1989 - ist es für denMDR eine besondere Verpflichtung, das Studio Prag zu betreiben", soProgrammdirektor Wolf-Dieter Jacobi.Mit Jürgen Osterhage geht einer der dienstältesten MDR-Mitarbeiterin den Ruhestand. Nach seinen Stationen in Dresden, imARD-Hauptstadtstudio Berlin und im ARD-Studio Neu Delhi sei Prag fürihn der Höhepunkt einer 20-jährigen Tätigkeit alsMDR-Auslandskorrespondent gewesen, sagte Osterhage. Er verlasse Pragals Botschafter der deutsch-tschechischen Freundschaft.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell