Korrekturmeldung: Pop-Up-Store vom Lustigen Taschenbuch befindet sich in den Berliner Hackeschen Höfen

Berlin (ots) - Auch in Entenhausen schleichen sich ab und zukleine Fehler ein. In der Geschichte der Enten gab es immer wiedermal lustige Anekdoten. Alle 50 Jahre kann auch ein kleiner Tippfehlerfür Humor sorgen. In der gestrigen Pressemitteilung unterlief uns einFehler: Nicht in den Berliner "Hackenhöfen", sondern in den berühmten"Hackeschen Höfen" im Szene-Bezirk Mitte finden Fans aus aller Weltunseren LTB Pop-Up-Store. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.Nutzen Sie den Haupteingang der Höfe in der Rosenthaler Str. 40-41. Im zweiten Hof befindet sich auf der linken Seite unsertemporäres Geschäft.Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, jeweils von 11-20h - bis zum23. Dezember!