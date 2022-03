Korrekturmeldung: Libero Copper ernennt Matthew Wunder zu VP Exploration

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 14. März 2022. Libero Copper & Gold Corporation (TSX-V: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) freut sich, die Ernennung von Matthew Wunder zum Vice President Exploration bekannt zu geben. Herr Wunder ist ein professioneller Geologe und besitzt ein Bachelor of Science-Diplom in Geologie von der Western University in London in Ontario. Er kann eine Erfahrung von über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



