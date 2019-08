Korrekturen gehören dazu – Mutige nutzen die Gelegenheit!

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

in den vergangenen Tagen sind die Aktienmärkte mal wieder kräftig durchgeschüttelt worden. Der DAX verlor in kurzer Zeit 6% und der Dow Jones 5% an Wert. Vor allem unerfahrene Anleger dürf­ten durch solche Rücksetzer verunsichert und aus dem Konzept gebracht werden. Aber:

Sie – liebe Leser – wissen es natürlich besser. Solche Korrekturen gehö

Den kompletten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung