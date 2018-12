Korrektur: www.diesmalwähleich.eu - Europäisches Parlament startet Initiative zur Erhöhung der Wahlbeteiligung bei Europawahl 2019

Wiesbaden (ots) -Korrektur im ersten Absatz (Anzahl der Wählerinnen und Wähler)Die nunmehr 9. Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai 2019 in allenEU-Mitgliedstaaten statt. Das Europäische Parlament ist das einzigeOrgan der Europäischen Union (EU), das direkt von den EU-Bürgerinnenund EU-Bürgern gewählt wird. In Deutschland stimmen die Bürgerinnenund Bürger am 26. Mai ab. Bei der letzten Wahl zum EuropäischenParlament im Jahr 2014 hatte die Wahlbeteiligung nur bei 48,1 %gelegen (europaweit: 42,6 %). Damals hatten sich in Deutschland 29,8Millionen Wählerinnen und Wähler beteiligt (europaweit: 168,8Millionen).Um die Wahlbeteiligung zu steigern, hat das Europäische Parlamenteine überparteiliche Initiative gestartet, die insbesondere jüngereWahlberechtigte ansprechen soll. Unter der Webseitewww.diesmalwähleich.eu können sich Interessierte registrieren, umInformationen zur Europawahl 2019 zu erhalten, mit denen sie auchandere motivieren können, ihre Stimme abzugeben. Die Kampagne desEuropäischen Parlaments ist dezentral und lokal ausgerichtet. DurchVeranstaltungen (wie Bürger- oder Jugendforen und Treffenpotenzieller Multiplikatoren aus Politik sowie Gesellschaft) vernetztdas Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschlandzentrale Akteure untereinander.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot desBundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.Weitere Auskünfte:Büro des Bundeswahlleiters,Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 63,www.bundeswahlleiter.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell