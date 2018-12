Der Korrektur sei Dank! Diese 3 Aktien zahlen inzwischen wieder mehr als 6 % Dividendenrendite

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Wenn es dir so geht wie mir, hat die aktuelle Korrektur auch dein Dividendenportfolio ordentlich einbrechen lassen. Viele der globalen Indizes sind in den vergangenen Wochen und Monaten ordentlich unter Druck geraten. Diese Entwicklung ist natürlich auch nicht an den zuverlässigsten Dividendenaktien vorbeigegangen.

Doch mit jedem Euro oder Dollar, den die Aktienkurse weiter in den Keller purzeln, steigen im Gegenzug die Dividendenrenditen weiter an. Das hat so manche besonders zuverlässige Dividendenaktie inzwischen wieder deutlich attraktiver werden lassen als noch vor einigen Wochen.

Werfen wir daher in diesem Sinne einen Foolishen Blickwinkel auf drei Dividendenaktien, die inzwischen wieder mehr als 6 % Dividendenrendite zu bieten haben. Wer weiß, vielleicht findest du hierbei ja auch noch eine interessante Möglichkeit, dein Einkommensportfolio zu erweitern?

1) Royal Dutch Shell

Eine erste Aktie mit einer Dividendenrendite von über 6 % ist inzwischen wieder die des Öl- und Gasmultis Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S). Die B-Aktie des Konzerns notiert gegenwärtig auf einem Kursniveau von 25,67 Euro, wodurch das Papier bei den quartalsweisen Ausschüttungen von 0,47 US-Dollar wieder eine attraktive Dividendenrendite von 6,38 % pro Jahr abwirft.

Neben der marktbreiten Korrektur belasteten Royal Dutch Shell zuletzt auch die nachgebenden Ölpreise. Seitdem Brent und WTI eher wieder um die 50 US-Dollar-Marke schwanken, fürchten viele Investoren einen massiven Einbruch im operativen Zahlenwerk des stark von den Ölpreisen abhängigen Konzerns.

Nichtsdestoweniger sollte man sich an dieser Stelle auch vergegenwärtigen, dass Royal Dutch Shell inzwischen seit 1947 und somit seit über 70 Jahren eine stets konstante Dividende zahlt. Auch die derzeit niedrigeren Ölpreise dürften daher dieser vielversprechenden Dividendenstory nicht groß schaden und der Einbruch könnte daher eine ideale Gelegenheit sein, sich mit diesem dividendenrenditestarken Papier etwas genauer auseinanderzusetzen.

2) AT&T

Eine zweite Dividendenaktie mit über 6 % Dividendenrendite ist die des Telekommunikationsriesen AT&T (WKN: A0HL9Z). Auf dem derzeitigen Kursniveau von 28,31 US-Dollar entsprechen die quartalsweisen Ausschüttungen von 0,50 US-Dollar einer Dividendenrendite von sogar 7,06 %. Durchaus ansprechend, vor allem wenn man sich die Dividendenhistorie des Unternehmens anschaut.

AT&T erhöht nämlich inzwischen seit mehr als 34 Jahren in Folge seine Dividende. Seit neun Jahren darf sich der Telekommunikationskonzern somit als waschechten Dividendenaristokrat bezeichnen.

Zwar hat AT&T innerhalb der letzten Jahre lediglich das Mindestprogramm an Erhöhungen von lediglich 1 US-Cent pro Quartal gefahren. Nichtsdestoweniger dürfte die momentan ansprechende Dividendenrendite sowie die Ausschüttungshistorie des Unternehmens dieses schwächere Wachstum durchaus wettmachen. Wer daher auf der Suche nach hohen und konstant weiterwachsenden Dividenden ist, könnte daher auch hier an der richtigen Adresse sein.

3) British American Tobacco

Eine dritte interessante Dividendenaktie mit ebenfalls weit mehr als 6 % Dividendenrendite ist die des Zigarettenherstellers British American Tobacco (WKN: 916018). Nachdem die Aktie im Börsenjahr 2018 um rund die Hälfte eingebrochen ist, kommt das Unternehmen bei einer zuletzt ausgezahlten Ausschüttung in Höhe von 1,95 Pfund Sterling auf eine Dividendenrendite von sage und schreibe 7,71 %.

Allerdings hat auch bei BAT, wie der Tabakriese in Kurzform oftmals bezeichnet wird, nicht lediglich die marktbreite Korrektur zu dieser eindrucksvollen Dividendenrendite geführt, sondern auch operative Probleme. Die FDA scheint derzeit beispielsweise auf Kriegsfuß mit den Tabakkonzernen zu stehen und versucht nun, einzelne Produkte der Hersteller zu verbieten. Mentholzigaretten könnten so über kurz oder lang von den US-Ladentheken verschwinden, was auch BAT mittel- bis langfristig durchaus belasten könnte.

Gegenwärtig rechnet der Konzern jedoch mit einem moderaten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Trotz dieser Problemchen könnte sich daher eine sehr sorgfältige Abwägung von Chancen und Risiken durchaus anbieten.

Hohe Dividendenrenditen? Der Korrektur sei Dank!

Wie gesagt, die Korrektur hat inzwischen wieder zu einigen ansprechenden Chancen geführt. Zwischen 6 und fast 8 % Dividendenrendite sind sogar bei den hier vorgestellten Werten drin.

Nun liegt es an dir, noch während der Korrektur die vielversprechendsten Gelegenheiten für dein Einkommensportfolio zu identifizieren. Denn wer weiß, vielleicht könnten die günstigen Einstiegskurse schneller vorbei sein, als einigen Investoren im Nachhinein lieb ist.

Früher Ruhestand - Finanziell Unabhängig: der komplette Guide Erfahre in dem Report „Früh in den Ruhestand - Finanziell unabhängig – der komplette Guide“ worauf es ankommt, um dir in Zukunft den Lebensstandard leisten zu können, von dem du träumst, ohne unbedingt hart dafür arbeiten zu müssen. Außerdem: Wie du finanzielle Unabhängigkeit erreichen kannst. Und: Techniken, die „Frührentner“ für sich entdeckt haben, um das Sparbudget effektiv zu erhöhen … ohne dabei zu verzichten. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von AT&T und Royal Dutch Shell (B-Aktien). The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.