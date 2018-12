Korrektur/rbb exklusiv: CDU-Bundesbildungsministerin Anja Karliczek: Gesprächsbereit beim Digitalpakt

Berlin (ots) - Während die Ministerpräsidenten der Länder inBerlin über den umstrittenen Digitalpakt Schule beraten, hat dieCDU-Bildungsministerin Anja Karliczek im ARD-Mittagsmagazin erneutdafür geworben, ihn dringend auf den Weg zu bringen. Der DigitalpaktSchule dürfe keineswegs als "Kollateralschaden" auf der Streckebleiben. Im Interview signalisierte sie Gesprächsbereitschaft:"Wir wollen sicherstellen, dass das Geld auch in den Schulenankommt und nicht woanders", sagte Karliczek. Deshalb ist das Geldvom Bund an eigene Investitionen der Länder gekoppelt. Allerdingssei sie durchaus bereit, über die genaue Aufteilung der Kosten nocheinmal neu zu verhandeln, vor allem über die 50-50-Regelung, die aufbesonders viel Widerstand stößt. "Wenn die das Problem ist, dann mussman darüber reden, kann aber vielleicht alles andere auf den Wegbringen", sagte Karliczek. "Die Grundgesetzänderung ist das eine. DerDigitalpakt Schule das zweite".Sie wolle in den nächsten Tagen mit den Ländern zu einer Lösungkommen. Nun seien die Länder am Zug.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell