+++ Korrektur +++ phoenix runde: Der umstrittene Präsident - Wie eng wird es für Donald Trump? - Mittwoch, 18. Dezember 2019, 22.15 Uhr

Es ist eine historische Woche in Washington. Erst zum dritten Malmuss sich ein amerikanischer Präsident einem Amtsenthebungsverfahren stellen.Die Demokraten werfen Donald Trump Machtmissbrauch und Behinderung desParlaments vor. Auch wenn das Repräsentantenhaus - wo die Demokraten in derÜberzahl sind - für eine Absetzung stimmen sollte, mit ihrer Mehrheit im Senatwollen die Republikaner dies verhindern.Wie sinnvoll ist das Impeachment gegen den US-Präsidenten? Welche Folgen hätteein Scheitern?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Benjamin Wolfmeier, Republicans Overseas Germany- Emily Lines, Democrats Abroad Germany- Sudha David Wilp, German Marshall Fund of the United States