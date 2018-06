+++Korrektur+++ phoenix vor ort: Pressekonferenz zum Telemedien-Staatsvertrag - Donnerstag, 14. Juni 2018, ab 14.00 Uhr

Bonn (ots) - Im Streit darüber, was öffentlich-rechtliche Senderim Internet anbieten dürfen, stehen die Zeichen für einen positivenAusgang gut - damit wäre der Weg frei für eine Änderung desRundfunkstaatsvertrages. Wie der Telemedienauftrag künftig aussehenkönnte und was das für das Netz-Angebot der öffentlich-rechtlichenSender bedeutet, ist Inhalt einer Pressekonferenz heute in Berlin,die phoenix live überträgt. Teilnehmer sind die Ministerpräsidentinvon Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), der Ministerpräsident vonSachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), der Präsident und derVize-Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV),Mathias Döpfner und Valdo Lehari jr., der ARD-Vorsitzende UlrichWilhelm, ZDF-Intendant Thomas Bellut und Deutschlandradio-IntendantStefan Raue.Über die Frage, wieviel Text öffentlich-rechtliche Sender imInternet anbieten dürfen, war lange gestritten worden. Die Vertretervon Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen sahen ihr Geschäftsmodelldurch Textangebote der Sendeanstalten im Netz gefährdet. DieIntendanten von ARD, ZDF und Deutschlandradio dagegen argumentierten:Auch die öffentlich-rechtlichen Sender müssten digitale Ausspielwegenutzen können. Und um im Netz durch Suchmaschinen auffindbar zu sein,brauche es Text. Auch die Verweildauer von Angeboten in denMediatheken war ein Streitpunkt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell