(Korrektur: dena-Chef Kuhlmann: Klimapaket kann Einstieg in Kurswechsel sein / 20.09.2019, 17:44 Uhr)

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) - +++ Bitte beachten Sie die Korrektur im zweitenAbsatz, zweiter Satz: "Klimaschutz" statt "Klimawandel" +++Es folgt die korrekte Pressemitteilung:dena-Chef Kuhlmann: Klimapaket kann Einstieg in Kurswechsel sein /Vorgeschlagene Instrumente sind richtig, aber noch nicht ausreichend/ Entscheidend sind jetzt die Ausgestaltung und das MonitoringZu den Eckpunkten für das Klimaschutzprogramm 2030, das dieBundesregierung heute vorgestellt hat, sagt Andreas Kuhlmann,Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur(dena):"Der 20. September war ein bedeutender Tag für den globalenKlimaschutz - vor allem wegen der weltweiten Demonstrationen undKlimastreiks. Das sollte alle Entscheidungsträger weltweit ermutigen,den Klimaschutz ernsthaft voranzubringen.Das Klimapaket der Bundesregierung kann ein Einstieg in einenKurswechsel sein. Die dafür nötigen Instrumente sind enthalten: eineBepreisung von CO2 und eine Flankierung durch vielfältige Programme,die Wechseloptionen für Verbraucher und Industrie schaffen. Vieleaber haben sich insbesondere bei der Ausgestaltung des ökonomischenRahmens deutlich mehr gewünscht, damit neue klimafreundlicheGeschäftsmodelle und Technologien noch schneller in den Markt kommenkönnen. Das, was heute politisch möglich war, ist sehr wahrscheinlichnoch nicht genug, um die Klimaziele 2030 zu erreichen.Deshalb kommt es jetzt darauf an, die Bundesregierung beim Wort zunehmen: Die Klimaziele sollen mit dem Klimaschutzprogramm auf jedenFall eingehalten werden. Bundestag und Bundesrat haben die Chance,das heute vorgestellte Konzept weiterzuentwickeln. Mit einem starkenMonitoring will sich die Bundesregierung eine neue Verbindlichkeitund die Möglichkeit zum Nachsteuern geben. Das ist ein guter Ansatz.Damit kann der Einstieg in den Kurswechsel gelingen."Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Dr. Philipp Prein, Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-641, Fax: +49 (0)30 66 777-699E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell