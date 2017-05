Korrektur zu WDR Westpol-Meldung: Bezirksregierung toleriert Billiglöhne in Flüchtlingsunterkünften

Düsseldorf (ots) - Korrektur zur Meldung von 15:40, zweiterAbsatz: Die Firma MSS Security zahlt ihren Mitarbeitern an denZentralen Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge (ZUE) inNiederkrüchten und Viersen nach WDR-Informationen einen Stundenlohnvon zehn Euro. In einer vorherigen Version hieß es, die Firma zahle10,50 Euro. Wir bitten, die folgende Meldung zu berücksichtigen.Düsseldorf: Nach Recherchen des WDR-Magazins Westpol zahlt einSicherheitsunternehmen, das im Auftrag des LandesFlüchtlingsunterkünfte bewacht, nicht den für die Branchemaßgeblichen Mindestlohn an seine Mitarbeiter. Die zuständigeBezirksregierung ist darüber informiert, toleriert den Zustand aberoffenbar seit Monaten und unterläuft damit die Qualitätsstandards,die sich das Land nach Skandalen in Flüchtlingsunterkünften imOktober 2014 selbst gegeben hat.Die Firma MSS Security zahlt ihren Mitarbeitern an den ZentralenUnterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge (ZUE) in Niederkrüchtenund Viersen nach WDR-Informationen einen Stundenlohn von zehn Euro.Seit dem 1. Februar gilt in der Branche allerdings ein Mindestlohnvon 11,24 Euro. Mitarbeiter hatten sich daraufhin bei derBezirksregierung Düsseldorf beschwert. Westpol liegt dieses Schreibenvor.Die Landesbehörde verweist darauf, dass der neue Tarifvertrag nochnicht für allgemeinverbindlich erklärt worden ist. Zudem sei dasSicherheitsunternehmen MSS Security nicht zu dem höheren Lohnverpflichtet, da es nicht Mitglied des Verbandes ist, der die Tarifeausgehandelt hat. Das steht jedoch im Widerspruch zu den vom Landfestgelegten Qualitätsstandards. Darin heißt es klar: "Es wird dertarifliche Mindestlohn gezahlt." Zudem müssen beauftragteSicherheitsunternehmen Mitglied im Branchenverband BDSW " oder einemvergleichbaren Arbeitgeberverband" sein - mit einerBDSW-Mitgliedschaft wäre der höhere Mindestlohn schon jetzt Pflicht.Unklar bleibt, warum die Bezirksregierung eine Sicherheitsfirmabeauftragt, die nicht den geforderten Kriterien entspricht. DeutlicheKritik an dem Vorgehen äußert Özay Tarim, Gewerkschaftssekretär imVerdi-Bezirk Düsseldorf. Offiziell gehe es - vor allem nach denSkandalen in Flüchtlingsunterkünften - um Sicherheit und Qualität,doch in Wirklichkeit entscheide die Landesregierung bei der Vergabeder Aufträge lediglich nach dem Preis: "Der Billigste soll denZuschlag bekommen", sagt Tarim.Auch Rainer Ehrhardt vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaftbestätigt: Bei Ausschreibungen sei mittlerweile das wichtigsteVergabekriterium ein möglichst niedriger Preis. Kleinere Unternehmen,die nicht Mitglied im Verband sind, kämen vermehrt zum Zuge:Unternehmen, deren Preiskalkulation es gar nicht ermögliche, dievereinbarten Mindeststandards einzuhalten.Mehr zum Thema in Westpol, Sonntag 28.05.2017, 19.30 Uhr, WDRFernsehenPressekontakt:Westdeutscher RundfunkPresse und Information50667 KölnTelefon +49 (0)221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell