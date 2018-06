(Korrektur: Vom Vorreiter zum Blockierer: Deutschland bremst Klimaschutz auf EU-Ebene aus)

Berlin (ots) - EU-Energieministerrat legt Position für Ausbauziele derErneuerbaren und Energieeffizienz bis 2030 fest - Deutsche Umwelthilfekritisiert Ziele der Bundesrepublik als nicht ehrgeizig genug - Abermals zeigtsich, welch geringen Stellenwerte der Klimaschutz unter Kanzlerin Merkel hatAm 11.6.2018 legt der Europäische Energieministerrat seine Position zu denAusbauzielen für Erneuerbare Energien und für Energieeffizienz bis 2030 in derGovernance-Verordnung fest. Die Verordnung ist Teil des EU-Pakets "SaubereEnergie", das Kernstück zur Erreichung der Klimaziele. Die Deutsche Umwelthilfe(DUH) kritisiert die von der Bundesrepublik gesteckten Ziele von nur 30 Prozentmehr Erneuerbaren Energien und 30 Prozent mehr Energieeffizienz bis 2030 alsnicht ambitioniert genug. Die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation fordertWirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier auf, mit ehrgeizigeren Zielenvon jeweils 35 Prozent an den Verhandlungstisch zu treten. Schließlich legt derRat mit den beschlossenen Ausbauzielen einen wesentlichen Grundstein für dieanstehenden Verhandlungen im EU-Trilog-Verfahren zwischen Rat, Kommission undParlament.Dazu Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Die 30Prozent Zielmarke für den Ausbau der Erneuerbaren und der Energieeffizienz istnicht mehr als ein Mindestgebot. Würde Deutschland mit ehrgeizigeren Zielen indie Verhandlung gehen, könnte dies die EU-Zielmarke nach oben drücken. Dochstattdessen bremst Deutschland wichtige Maßnahmen, um die Klimaschutzziele zuerreichen, abermals aus."Im Vorfeld des EU-Energieministerrats zeigt sich, dass sich der Trend derBundesregierung, wichtige Klimaschutz-Maßnahmen nicht auf den Weg zu bringen,systematisch fortsetzt."Die Tinte unter dem Koalitionsvertrag ist kaum getrocknet, da werden diewenigen angedachten Klimaschutzmaßnahmen wie die steuerliche Absetzbarkeit derenergetischen Gebäudesanierung oder die Sonderausschreibungen für Windenergieund Photovoltaik schon wieder gestrichen. Das Bild der Klimakanzlerin löst sichin Schall und Rauch auf. Das Erreichen der Klimaschutzziele rückt in immerweitere Ferne; wenn die Bundesregierung ihre Glaubwürdigkeit nicht komplettverspielen will, sollte sie endlich aufwachen und wirkungsvolleKlimaschutzmaßnahmen auf den Weg bringen", so Metz weiter.Kontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin030 2400867-74, 0170 7686923, metz@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell