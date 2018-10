(Korrektur: Sprache und Macht - Journalisten, Populisten und die Politik / Special von BDZV und Verband Bayerischer Zeitungsverleger bei den Medientagen München)

Berlin (ots) - Bitte beachten Sie die Korrektur im zweiten Absatz:Das Special bei den Medientagen München 2018 wird am 25. Oktober(11.15 Uhr bis 12.15 Uhr) präsentiert. Es folgt der korrigierte Text:Deutschland streitet. Über populistische Landes- undBundespolitiker, über Flüchtlinge und Asylbewerber, über Neonazis undRassisten. Kein Ausspruch ist zu dumm, kein Anlass zu trivial, umnicht sofort skandalisiert zu werden. Denn merke: Wer am lautestenruft, wird gehört. Wer als erster einen Begriff besetzt, lenkt dieDiskussion. Damit einher geht die schleichende Radikalisierung desSprechens im öffentlichen Raum. Welche Folgen hat dies für dieMedien, die Politik, die Gesellschaft?Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und derVerband Bayerischer Zeitungsverleger (VBZV) präsentieren bei denMedientagen München 2018 am 25. Oktober (11.15 Uhr bis 12.15 Uhr) einSpecial zu diesem wichtigen Thema.Als Experten auf dem Podium: Jan Fleischhauer (Redakteur DerSpiegel), Prof. Bascha Mika (Chefredakteurin Frankfurter Rundschau)und Dr. Elisabeth Wehling (UC Berkeley, USA). DieKognitionsforscherin Wehling hat sich zuletzt mit ihren Studien zumpolitischen und gesellschaftlichen "Framing" einen Namen gemacht undwird das Streitgespräch mit einem Impuls einleiten. Es moderiert Dr.Uwe Vorkötter (Chefredakteur Horizont).Die 32. Medientage München finden unter dem Motto "Engage! ShapingMedia Tech Society" vom 24. bis 26. Oktober erstmals im ConferenceCenter Nord der Messe München statt. Dazu haben die Veranstalter mehrals 100 Panels, über 400 Speaker sowie gut 80 Aussteller bei derkongressbegleitenden Messe angekündigt.Alle Informationen auf www.medientage.dePressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell