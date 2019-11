Korrektur: Siegel-Chaos bei Daunenjacken

Berlin (ots) - Bei der Namensnennung im dritten Absatz ist leider ein Fehlerunterlaufen: Der Vertreter der "Soko Tierschutz" heißt korrekt Friedrich Mülln.Es folgt die korrigierte Meldung vom 25.11 - 06:00 Uhr.Daunenjacken liegen auch diesen Winter im Trend. Doch es gibt zum Teil eklatanteMängel bei der Deklaration der Ware. Daunen-Siegel sollen dem Verbraucher dieSicherheit geben, dass Gänse oder Enten nicht lebend gerupft oder gestopftwurden.Recherchen des rbb haben ergeben, dass Verkäufer die Bedeutung der Siegel oftnicht kennen und nicht wissen, woher die Daunen stammen. Beim stichprobenartigenEinkauf von Jacken mit versteckter Kamera erlebten die Reporter desVerbrauchermagazins SUPER.MARKT weitere Überraschungen. So wurden bei einemHM-Produkt die tierischen Bestandteile nicht vorschriftsmäßig im Etikettausgewiesen. Ein Produkt von AMAZON enthielt trotz der Beschreibung"Kunst-Daunen" eindeutig Federn. Der Versandhändler OTTO hat nach der Rechercheein online-Angebot aus dem Handel genommen, das gar keine Daunenjacke war.Friedrich Mülln von der Organisation "Soko Tierschutz" kritisiert in der SendungSUPER.MARKT, dass mit der Einführung von Siegeln wenig erreicht wurde: "Geänderthat sich an der Praxis eigentlich nichts. Ich bin regelmäßig in Osteuropa undChina bei der Branche - die Leute da kennen diese Siegel überhaupt nicht." DerVerband der Deutschen Daunen-und Textilindustrie hingegen verweist auf dieregelmäßige Kontrolle der Haltungsbedingungen für das Downpass-Siegel. "Geprüftwerden die Tierschutzkriterien durch angekündigte und unangekündigte Audits", soVertreterin Juliane Hedderich gegenüber dem Verbrauchermagazin.Das Verbrauchermagazin "SUPER.MARKT" hatte am 25.11.2019, 20:15 Uhr, imrbb-Fernsehen darüber berichtet.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTTel.: 030 - 97993 - 22777Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4452253OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell