(Korrektur: Neschen mit der Übernahme der Netra AG weiterhin auf Wachstumskurs)

Bückeburg (ots) - Bitte beachten Sie, dass die Pressemeldung vonheute 11.30 Uhr nicht die aktuelle Dateiversion war, da unter anderemder Unternehmensumsatz von Netra nicht genannt wurde. Bitte verwendenSie deshalb nur diese korrigierte Version:Die zur Blue Cap-Gruppe gehörende Neschen Coating GmbH, einHersteller von Druckmedien, Funktions- und Reparaturfolien,Laminatoren sowie industriellen Beschichtungslösungen, übernimmt dieschweizerische Netra AG und erweitert somit seinen europäischenVertrieb um einen weiteren europäischen Standort. Die schweizerischeFirma wird in das Vertriebsnetz der Filmolux-Tochtergesellschaftenvon Neschen integriert.Die Filmolux-Gruppe stellt für die Neschen-Produkte unddazugehörige Handelswaren einen eigenen Vertriebskanal dar und istsomit ein Alleinstellungsmerkmal für Neschen im europäischenWettbewerb. Neben dem neuen Standort in der Schweiz ist Filmoluxbereits in Italien, Frankreich, Benelux, Österreich und Deutschlandvertreten.Die Netra AG ist als Handelsgesellschaft für Buchschutz- undReparaturfolien sowie digital bedruckbare Medien bereits fest imschweizerischen Markt etabliert. Das erfolgreiche Unternehmen wurde1989 in Emmen, Schweiz, gegründet und erwirtschaftete im abgelaufenenGeschäftsjahr einen Jahresumsatz von rund CHF 1,6 Mio. bei einempositiven operativen Ergebnis. Das übernommene Unternehmen sollzukünftig unter dem Namen Filmolux Schweiz firmieren.Für Kai Tittgemeyer, Geschäftsführer der Neschen Coating GmbH istdie Übernahme ein logischer Schritt: "Wir freuen uns über dieerfolgreiche Übernahme und das weitere Wachstum der Filmolux-Gruppe.Durch die Integration der neuen Tochtergesellschaft ergeben sichSynergien in den Vertriebsaktivitäten sowie dem Produktportfolio beiFilmolux. Die Transaktion bestätigt und unterstützt den eingeleitetenWachstumskurs der Neschen Gruppe", erklärt Tittgemeyer.Netra und Neschen Coating GmbH arbeiten bereits seit 1990erfolgreich zusammen. Im Rahmen einer Nachfolgelösung desHauptaktionärs von Netra erweitert das Unternehmen bereitsrückwirkend zum 1.1.2019 die Filmolux-Gruppe. Wie die anderenHandelstöchter wird Filmolux Schweiz zukünftig sowohl dasvollständige Neschen-Produktportfolio als auch dazugehörigeHandelswaren exklusiver Partner vertreiben.Neschen Coating GmbH, Bückeburg - Die Marken Neschen und FilmoluxIm Bereich der Funktionsbeschichtung von bahnenförmigenMaterialien entwickelt die Neschen Coating GmbH innovativeBeschichtungslösungen für jede Anforderung. Unter der Marke Neschenproduziert und vertreibt das Bückeburger Unternehmen Digitaldruck-,Klebe- und Schutzmedien. Unter dem Dach der Neschen Coating GmbHvertreibt Filmolux als unabhängiger in Deutschland, Benelux, Italien,Österreich und Frankreich vertretener Händler dasNeschen-Produktportfolio und ausgewählte Handelswaren. Die FilmoluxVertriebsorganisationen bieten ihren Kunden durch einen weltweitenProdukteinkauf und effiziente Informations- und Warenlogistik einbreites Sortiment und hohen Service im Visual Communication- undBuchschutzmarkt.Pressekontakt:WORDUP PRMartiusstraße 180802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0EMail: presse@wordup.deOriginal-Content von: Blue Cap AG, übermittelt durch news aktuell