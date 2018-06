Baden-Baden (ots) -Bitte Korrekturen im Abschnitt zu Wiebke Lorenz beachten!Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Edith Beller, die von einemAuftragsmörder getötet werden sollte / Freitag, 29. Juni 2018, 22Uhr, SWR FernsehenStundenlang gequält, grausam ermordet und die Leiche im Kellereinbetoniert - wenn die Handschellen beim eigenen Nachbarn klicken,der sonst immer freundlich im Treppenhaus gegrüßt hat, löst das einGefühl der Beklemmung aus. Das Düstere hat viele Gesichter.Unvorstellbare Verbrechen wie der Kannibalenmord von Rotenburg oderdie Opfer, die von einem Ehepaar aus Höxter gefoltert wurden, lassenperfideste psychische Abgründe zu Tage treten. Sie geben immer wiederneue Rätsel auf, was Menschen dazu bringt, ihre grauenvollenFantasien wirklich in die Tat umzusetzen. Etwa 500.000 Psychopathenleben in Deutschland, so die Erkenntnis von Neurowissenschaftlern.Aber bei Weitem nicht jeder mit einer Persönlichkeitsstörung wird zumMörder oder Vergewaltiger. Welche Umstände müssen zusammenkommen,damit der eigentlich friedliebende Kollege zum brutalen Mörder wird?Ist das Böse eine naturgegebene Eigenschaft, die in jedem schlummert?Sind krankhafte, trieborientierte Täter jemals resozialisierbar?Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé:Gesichter des Bösen - kann jeder zum Täter werden?" am Freitag, 29.Juni, 29 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Edith Beller sollte von einem Auftragsmörder getötet werden ÜberJahre führte die dreifache Mutter Edith Beller eine Bilderbuchehe.Doch der schöne Schein der bürgerlichen Fassade und Traumfamiliebröckelte, als sie entdeckte, dass ihr Mann seit Monaten eine Affärehatte. Als sich schließlich die Trennung abzeichnete, hätte diesEdith Beller beinahe mit dem Leben bezahlen müssen: "Mein Mann wolltemich aus dem Weg räumen und heuerte einen Auftragskiller an."Norbert Zelewske verlor seinen Bruder durch einen Mord Von Anfangan hatte Norbert Zelewske ein ungutes Gefühl, als er der Freundinseines Bruders zum ersten Mal begegnete. Doch sein Bruder Thorstenwar lange überzeugt, die Richtige gefunden zu haben - auch wenn esimmer wieder Streit gab. Als er die On-Off-Beziehung endgültigbeenden wollte, wurde ihm dies zum Verhängnis. Seine Freundin rächtesich auf bestialische Weise: "Diese Frau hat meinen Bruder in eineFalle gelockt und mit 37 Messerstichen förmlich abgeschlachtet."Markus Schanz hat mehrfach auf einen Menschen eingestochenMehrfach auf einen Menschen eingestochen - Markus Schanz saß dafürzweieinhalb Jahre im Gefängnis. Aufgewachsen in einem behütetenElternhaus geriet er bereits als Jugendlicher auf die schiefe Bahnund führte ein Doppelleben. Zuhause der brave Sohn und in seinemWohnviertel der gefürchtete Kriminelle. Bis eines Tages eineSchlägerei fatale Folgen hatte: "Ich hätte mir vorher nie vorstellenkönnen, dass ich zu so etwas fähig sein könnte."Wiebke Lorenz entwickelte Mordfantasien gegen Kinder Lange Zeitlief das Leben von Wiebke Lorenz nach einem perfekten Fahrplan.Gemeinsam mit ihrer Schwester wurde sie zu einem erfolgreichenAutoren-Duo - ihre Bücher verkauften sich millionenfach. Doch anstattden gemeinsamen Erfolg zu genießen, geriet das Leben von WiebkeLorenz plötzlich aus den Fugen: "Ich entwickelte grausameMordfantasien, die mich fest im Griff hatten und sich gegen Kinderrichteten."Christian Pfeiffer ist als Kriminologe davon überzeugt, dass jederzum Täter werden kann Was begünstigt Gewalt? Nehmen kriminelleGewalttaten in Deutschland belegbar zu? Ist die zunehmende Sorge derBürger um das Sicherheitsgefühl völlig unbegründet? Mit diesen Fragenbeschäftigt sich Kriminologe Prof. Christian Pfeiffer seitJahrzehnten: "Wenn es die Situation erfordert, kann jeder zum Täterwerden", so der langjährige Leiter des kriminologischenForschungsinstituts Niedersachsen.Dr. Brigitte Bosse leitet das Trauma-Institut Mainz Wer selbstOpfer einer schweren Gewalttat wird oder als Angehörigertraumatisiert zurückbleibt, braucht Unterstützung. PsychotherapeutinDr. Brigitte Bosse behandelt die seelischen Folgeschäden und bietetOpfern in akuten Krisensituationen bestmögliche Hilfe. "Das A und Oeiner Traumatherapie ist eine gute Beziehung. Wenn die im häuslichenUmfeld nicht hinreichend gewährleistet ist, dann muss die Therapiedas liefern", so die Leiterin des Trauma-Instituts Mainz."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. "Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Gesichter des Bösen - kann jeder zum Täter werden?" amFreitag, 29. Juni 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen