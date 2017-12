Frankfurt am Main (ots) - Der "Journalist des Jahres" 2017, MarkusFeldenkirchen, kritisiert die zunehmende Künstlichkeit imbundespolitischen Berliner Betrieb. "Kontrollwahn undInszenierungsdrang haben im politischen Betrieb zugenommen", sagt"Spiegel"-Autor Feldenkirchen im Interview des "medium magazins"."Daraus resultiert eine gewisse Unnahbarkeit - und die trägt meinesErachtens auch bei zum oft beklagten Politiker- und Politikverdruss."Eine 100-köpfige Jury von "medium magazin" hat den 42 Jahre altenFeldenkirchen in diesem Jahr zum "Journalist des Jahres" gewählt.Feldenkirchen hatte Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidaten füreine fulminate Wahlkampf-Reportage über Monate begleitet. Er zolltSchulz Respekt, auf diese Weise tiefe Einblicke ermöglicht zu haben.Hinter dieser Haltung stecke eine Wertschätzung für den Journalismusinsgesamt, die nicht bei allen Politikern derart ausgeprägt sei.Für Porträts blieben sonst häufig nur öffentliche Termine undkurze Interviews mit den Politikern: "Man darf sich aber nicht derIllusion hingeben, damit der Wahrheit allzu nahe zu kommen", sagtFeldenkirchen.Denn, so kritisiert er in "medium magazin": "Die Arbeit vonPR-Beratern und Spindoktoren kann etwas Anmaßendes haben: DieAnnahme, ein öffentliches Bild bewusst steuern oder ein Imageerzeugen zu können. Mir hat dieses Projekt gezeigt: PR-Arbeit kannvieles Verderben und Kontraproduktives schaffen."Das komplette Interview von Jens Twiehaus mit Markus Feldenkirchensteht in "medium magazin" 01-2018, Seiten 14 bis 17. Das Heftinklusive einem 24-Seiten-Special "Journalisten des Jahres 2017" istdigital unter www.mediummagazin.de oder im iKiosk verfügbar und kanngedruckt einzeln gekauft oder abonniert werden. Blick ins Heft:http://www.mediummagazin.de/medium-magazin-012018/Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin "medium magazin",redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell