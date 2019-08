(Korrektur - Kommunikationschefin Julia Richter verlässt den BPI / 16.08.2019, 10.37 Uhr)

Berlin (ots) - Bitte die Pressemitteilung von heute um 10.37 Uhrnicht verwenden. Es folgt die aktuelle Version.Julia Richter, Leiterin Kommunikation, Pressesprecherin undMitglied der Geschäftsleitung verlässt den Bundesverband derPharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) zum 31. August 2019. Sie hatsich zu einer beruflichen Veränderung entschlossen. Der BPI wünschtFrau Richter in ihrer neuen Aufgabe viel Glück und Erfolg und istüberzeugt, dass sie diesen auch dort haben wird.Dr. Kai Joachimsen, der Hauptgeschäftsführer des BPI, sagt dazu:"Vorstand und Hauptgeschäftsführung bedauern die Entscheidungaußerordentlich und danken Julia Richter für die erfolgreiche undengagierte Zusammenarbeit. Sie hat in den vergangenen dreieinhalbJahren dem BPI in der Öffentlichkeit eine starke Stimme gegeben.Andreas Aumann, der als stellvertretender Pressesprecher erheblich andiesen Erfolgen mitgewirkt hat, wird die Kommunikationsabteilungzunächst kommissarisch leiten. Unterstützt wird er dabei vonPressereferent Fabian Locher."Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner: Andreas Aumann, Tel. 030 27909-123,aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell