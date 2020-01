Korrektur: Grimme-Preis: NDR acht Mal nominiert

Hamburg (ots) - Korrigierte Fassung vom 16.01.2020, 16:10 Uhr(In der ursprünglichen Fassung war von sieben Nominierungen zu lesen. Es sindjedoch acht Nominierungen. Zudem wurde die nominierte Dokumentation "Wie'Holocaust' ins Fernsehen kam" im Text ergänzt)Acht NDR Produktionen und Koproduktionen sind für einen Grimme-Preis 2020nominiert. Im "Wettbewerb Fiktion" hat der NDR/ARTE-Film "Hanne" mit Iris Berbenvon Dominik Graf eine Chance auf die renommierte Auszeichnung, Heinrich Breloerkönnte für seinen Zweiteiler "Brecht" eine "Spezial"-Auszeichnung bekommen (eineKoproduktion von WDR, BR, SWR, NDR und ARTE). Im "Wettbewerb Info & Kultur" sindnominiert die Dokumentationen "Markt der Masken" von Peter Heller (NDR/ARTE),"Musste Weimar scheitern? Gedanken zur ersten deutschen Republik" von AndreasChristoph Schmidt (rbb/NDR) und "Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam" von AliceAgneskirchner (WDR/NDR/SWR). Unter dem Stichwort "Spezial" könnten in "Info &Kultur" die NDR Autoren Nadia Kailouli und Jonas Schreijäg für ihre exklusivenBerichte und Filme von dem Seenotrettungsschiff "Sea-Watch 3" geehrt werden. Dievier Folgen der NDR Serie "Ein Fall für die Erdmännchen - Weihnachtsmanngesucht" von Martin Reinl gehen im "Wettbewerb Kinder und Jugend" ins Rennen.Und last but not least kann der NDR Talk "Die Geschichte eines Abends ... mitOlli Schulz" im "Wettbewerb Unterhaltung" auf den Preis hoffen.Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Jede der Grimme-Nominierungenist eine große Anerkennung für die hohe Qualität unserer Produktionen. Siespiegeln die große Bandbreite unseres Programms wider. Jetzt heißt es: Daumendrücken!"In "Hanne" spielt Iris Berben eine Frau, die bei einer medizinischenRoutineuntersuchung mit dem Verdacht auf eine schwere Krankheit konfrontiertwird. Sie entschließt sich, das Leben in der ihr verbleibenden Zeit radikalanders anzugehen als bisher. Das Buch schrieb Beate Langmaack, Regie führteDominik Graf. Die Redaktion hatten Christian Granderath und Sabine Holtgreve(NDR) sowie Andreas Schreitmüller (ARTE). "Hanne" ist eine Produktion derProvobis Gesellschaft für Film und Fernsehen. Das Erste zeigte den Film im Junivergangenen Jahres.Heinrich Breloer (Buch und Regie) wurde "für die besondere Kunst des Übergangsvon Dokumentarischem und Fiktionalem" im "Wettbewerb Fiktion" für seinenZweiteiler "Brecht" als "Spezial"-Nominierung genannt. Die Hauptrollen spieltenTom Schilling (Bertolt Brecht 1916-1933), Burghart Klaussner (Bertolt Brecht1947-1956), Lou Strenger (Helene Weigel 1927-1933) und Adele Neuhauser (HeleneWeigel 1947-1956). Die NDR Redaktion lag bei Christian Granderath. "Brecht" isteine Produktion der Bavaria Fiction, der Bavaria Filmproduktion Köln und SatelFilm in Zusammenarbeit mit der Serviceproduktion Tschechien MIA Film inKoproduktion mit dem WDR, BR, SWR, NDR und ARTE, gefördert durch die Film- undMedienstiftung NRW und den Tschechischen Staatsfonds für Kinematografie. DieFilme liefen im März auf ARTE und im Ersten.In der Dokumentation "Markt der Masken" berichtet Peter Heller über den Marktfür traditionelle afrikanische Kunst. Inzwischen ist eine erbitterte Debatteüber die Restitution von Kunst aus der Kolonialzeit entfacht. Der Film nimmt dieSpurensuche auf bei Händlern in Westafrika und Europa, auf Auktionen und inMuseen in Brüssel, Paris, München und Berlin. Redakteurin war Ulrike Dotzer(NDR), für die Herstellung verantwortlich zeichnete die Filmkraft Peter HellerProduktion. Erstmals war der Film auf ARTE zu sehen, ebenfalls im Juni 2019."Musste Weimar scheitern? Gedanken zur ersten deutschen Republik" von AndreasChristoph Schmidt ist ein nachdenkliches wie emotionales Plädoyer: DieDokumentation zeigt, dass Nachdenken über Weimar immer auch ein Nachdenken überdie Demokratie ist und eine lebhafte Diskussion erfordert. Schmidt fragt auch:Was kann uns Weimar heute lehren? Die Produktion von Schmidt & PaetzelFernsehfilme wurde redaktionell verantwortet von Rolf Bergmann (rbb) und MarcBrasse (NDR) und lief erstmals im Februar 2019 im Ersten."Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam" schildert Filmemacherin Alice Agneskirchner- von der Entstehung und den Dreharbeiten für die US-Serie, die das Schicksalder fiktiven jüdischen Familie Weiss erzählt, über die Ausstrahlung 1978/79 biszu den Reaktionen in Deutschland. Für ihr "Making of" - im Januar 2019 war dieSerie nach 40 Jahren erneut zu sehen - sprach Alice Agneskirchner mit RegisseurMarvin J. Chomsky, Produzent Robert Berger, Schauspielerinnen und Schauspielernund dem ehemaligen WDR-Fernsehspielchef Günter Rohrbach. Die Redaktion hatte imNDR Christoph Mestmacher, Produzent war Hanfgarn & Ufer.Die NDR Autorin Nadia Kailouli und Autor Jonas Schreijäg waren 21 Tage lang anBord der "Sea Watch 3": vom Auslaufen und der Rettung von 53 Menschen bis zurVerhaftung der Kapitänin Carola Rackete im Hafen von Lampedusa. Wie kam es soweit? Was ist in den drei Wochen auf See passiert? Das alles haben dieFilmemacher dokumentiert und in mehreren Beiträgen verarbeitet. Nominiert sindsie "für die wirkmächtige Aufbereitung ihrer exklusiven Recherchen und Bilder"für das gesamte Angebot - ihre Reportage für "STRG_F", dem investigativenRechercheformat von ARD und ZDF für funk, für ihre Filme für das ARD-Magazin"Panorama" und in "Panorama - die Reporter" im NDR Fernsehen, für ihre Beiträgein den "Tagesthemen" sowie für ihren Dokumentarfilm "SeaWatch3" im NDRFernsehen. Die Redaktion für die NDR Eigenproduktionen hatten Sven Lohmann, AnnaOrth, Volker Steinhoff, Johannes Edelhoff und Timo Großpietsch. Die Beiträgesind noch online, der längste - der Dokumentarfilm - steht unterhttps://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/SeaWatch3,sendung951550.html.Der KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF, zeigte im Dezember 2019 "Ein Fall fürdie Erdmännchen - Weihnachtsmann gesucht". Buch und Regie stammen von MartinReinl, die Redaktion hatte Holger Hermesmeyer. Im Mittelpunkt der vierteiligenNDR Serie stehen Jan und Henry, die Erdmännchen aus dem "Sandmännchen" - abernicht mit Einschlafgeschichten, sondern sondern mit einer spannendenDetektivgeschichte über geklaute Wunschzettel und einen verschwundenenWeihnachtsmann. Die Produktion lag bei bigSmile. Die Folgen sind in derARD-Mediathek zu sehen: http://ots.de/OzrEaC.Für die jüngste Ausgabe des NDR Talks "Die Geschichte eines Abends" traf sichMusiker Olli Schulz mit vier Menschen "Ü80" in einer Seniorenresidenz inHamburg-Volksdorf: Frau Friedmann (81), Herrn Reimer (98), Herrn Zielke (97) undFrau Stark (91). Sie sprachen über die Lust und Angst vor den letzten Jahren,die Erinnerungen an die eigene Jugend, den Blick auf die heutige Zeit und darum,wie es ist, wenn die Arme "wabbelig" werden. Das NDR Fernsehen zeigte dasExperiment im Dezember 2019, online ist es zu sehen unter http://ots.de/gKptQ0.Regie führten Domenica Berger und Christian von Brockhausen. Redakteur der NDREigenproduktion war Fabian Döring.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4494189OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell