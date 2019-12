Korrektur: Genussregion Kufsteinerland

Kufstein (ots) - Hochwertige Tiroler Küche mit Hauben, Sternen und GabelnDie neuen Gourmetführer für 2020 sind auf dem Markt und sie bestätigen, dasssich die kulinarische Qualität im Kufsteinerland in großen Schrittenweiterentwickelt.Für Feinschmecker ist das Kufsteinerland das beste Beispiel, wie in dergehobenen Küche traditionelle Gerichte gepaart mit hochwertigen, heimischenZutaten ihren festen Platz haben können. Das erkennen auch die bekanntenRestaurantführer Gault & Millau Österreich, Falstaff und À la Carte an. BeimGault & Millau gibt es je zwei Hauben mit 14 Punkten für das GourmethotelUnterwirt in Ebbs und das Stadthotel Alpenrose in Kufstein. Mit 13,5 Punktegehen ebenso zwei Hauben an den Gasthof Blaue Quelle in Erl. Erstmals erhält dasjunge Restaurant Tap Room in Schwoich, das zu der erfolgreichen Craft BeerBrauerei Bierol gehört, 12 Punkte und eine Haube. Zum neunten Mal in Folgebekommt das Hotel und Gasthaus Dresch in Erl eine Haube und 11 von 20 Punkten.Die Restauranttester von Falstaff sind ähnlich überzeugt von den kulinarischenWerten im Kufsteinerland. Die Gastronomen freuen sich über drei Falstaff Gabelnfür den Unterwirt, je zwei Gabeln für die Blaue Quelle und für das RestaurantAlpenrose, das mit Bio-Produkten vom eigenen Bauernhof punkten kann. Ganz neuwurde das erst in diesem Jahr eröffnete Restaurant Gourmet Royal im HotelPanorama Royal in Bad Häring mit zwei Gabeln ausgezeichnet. Dort kreiert vonDonnerstag bis Samstag zwei Sternekoch Christian Exenberger besondereGaumenfreuden. Mit einer Falstaff Gabel honorierten die Tester die Küchen desAuracher Löchls in Kufstein, des Genießer Gasthauses Beim Dresch in Erl, desSattlerwirts und des Restaurants im Gasthaus Zur Schanz in Ebbs.Das Feinschmeckermagazin À la Carte verlieh der Alpenrose, der Blauen Quelle understmalig dem Chef's Table im Tiroler Hof in Kufstein jeweils zwei Sterneaußerdem dem Gasthaus Dresch einen Stern. Nicht zu vergessen ist die Grüne Haubevom unabhängigen Verein Styria vitalis, mit dem das Hotel Juffing denvollwertig-vegetarischen Genuss auf höchstem Niveau in zertifizierterBioqualität hochhält - auf Wunsch selbstverständlich mit Fisch oder Fleisch.Die ausgezeichneten Lokale repräsentieren mit einer anregenden Mischung ausgepflegter Wirtshaustradition und junger, kreativer Küche die gastronomischenVorzüge der Region. Insgesamt verfügt das Kufsteinerland über die höchste Dichtevon biologisch geführten Landwirtschaften im Tiroler Unterland. Um die regionaleVielfalt zu stärken, wurde die Initiative "Kaiserweis" gegründet, die kleinerelandwirtschaftliche Betriebe mit Gastronomie und Tourismus vernetzt. StefanPühringer, Geschäftsführer vom Tourismusverband Kufsteinerland, ist stolz aufdie kulinarische Güte, die sich am Tor der Tiroler Alpen manifestiert hat: "DerSchwerpunkt, den wir im Bereich Kultur gesetzt haben und die Weiterentwicklungder lokalen Produzenten, sind ein fruchtbarer Boden für die kulinarische Szene.Die mehr und mehr kritisch konsumierenden Gäste und Einheimischen, die beimGenuss auf Qualität und Regionalität Wert legen, finden bei uns imKufsteinerland zahlreiche Restaurants und lokale Schmankerl."Kontakt:FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR Hamburg / München / Grundlseeinfo@fufda.de /www.fufda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131944/4476107OTS: FEUER & FLAMME. DIE AGENTUROriginal-Content von: FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR, übermittelt durch news aktuell