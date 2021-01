Korrektur: EUROPA Lebensversicherung: Jetzt bis zu fast 20 Monatsbeiträge sparen

Köln (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 12.01.2021 – 11:27Schnell sein lohnt sich bei der EUROPA Lebensversicherung: Wer sich zum Jahresbeginn für eine Risikolebensversicherung entscheidet, spart kräftig. Denn mit einem Abschluss bis 31. März 2021 sichern sich Kunden bis zu fast 20 Monatsbeiträge gratis. Sie erhalten einen Versicherungsschutz, der auch die Fachpresse überzeugt.Bis zum Ende des ersten Quartals kann der Vertragsbeginn einer EUROPA Risikolebensversicherung noch auf den 1. Dezember 2020 rückdatiert werden. "Da unsere Kunden für uns als Versicherer bereits am 1. Januar 2021 ein Jahr älter geworden sind, zahlt der Kunde durch die Rückdatierung günstigere Beiträge als bei einem Start im aktuellen Jahr", erklärt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der EUROPA Lebensversicherung. Denn die Höhe der Beiträge hängt unter anderem vom Eintrittsalter des Versicherten ab. Der Beitrag fällt daher bei einem Versicherungsbeginn noch in 2020 niedriger aus.Vorteil zeigt sich über die gesamte LaufzeitVon diesem Clou profitiert der Kunde die gesamte Vertragslaufzeit. Beispielsweise spart ein 40-jähriger Angestellter so bei einer Laufzeit von 20 Jahren bis zu fast 20 Monatsbeiträge (Premium-Tarif, Nichtraucher seit mindestens 10 Jahren, Versicherungssumme 200.000 Euro)*.Bester Schutz für alle BerufsgruppenDie EUROPA punktet mit ihren im vergangenen Jahr erneuerten Tarifen im Bereich Risikolebensversicherungen auch bei der Fachpresse: So zeichnete das Magazin "Focus Money" den Premium-Tarif des Versicherers in seiner Ausgabe 41/2020 für alle getesteten Berufsgruppen mit der Höchstnote "Hervorragend" und als "Beste RLV" aus. Getestet wurde vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI). "Für uns ist das ein deutlicher Hinweis, dass wir unseren Kunden erneut das beste Preis-Leistungs-Paket geschnürt haben", sagt Dr. Helmut Hofmeier.Mehr zur EUROPA Risikolebensversicherung gibt es unter www.europa.de/produkte/risiko-leben (http://www.europa.de/produkte/risiko-leben). Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen zu den neuen Tarifen und Leistungen der EUROPA beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter https://europa-vertriebspartner.de (https://vep.europa.de).*Netto-Monatsbeitrag bei Abschluss mit Beginn 01.04.2021: 19,07 Euro (Summe von 240 Monatsbeiträgen 4.576,80 Euro), Netto-Monatsbeitrag bei Abschluss mit Beginn 01.12.2020: 17,21 Euro (Summe von 244 Monatsbeiträgen 4.199,24 Euro), Ersparnis 377,56 Euro / 19,07 Euro entspricht 19,8 Monatsbeiträgen.Über die EUROPADie EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund (https://www.continentale.de/). Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Die EUROPA betreut insgesamt rund 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,8 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,8 Prozent gehört die EUROPA laut Zeitschrift für Versicherungswesen zu den deutschen Lebensversicherern mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de (http://www.europa.de).Pressekontakt:Roya Omid-Fardstv. Leiterin UnternehmenskommunikationContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuell