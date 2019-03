(Korrektur: Dr. Georg Thurnes wird am 7. Mai den Vorsitz der aba von Heribert Karch übernehmen)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die Firmenzugehörigkeit von Carsten Velten inAbsatz fünf wurde korrigiert. Es folgt die korrigierte Meldung vom19.03.2019 um 12:00:Wechsel an der Spitze des Fachverbandes für betrieblicheAltersversorgung: Am 7. Mai diesen Jahres wird Dr. Georg Thurnes imRahmen der 81. aba-Jahrestagung von Heribert Karch denVorstandsvorsitz bei der aba Arbeitsgemeinschaft für betrieblicheAltersversorgung e.V. übernehmen. Dies hat der aba-Vorstand am 19.März auf seiner Vorstandssitzung in Köln beschlossen.Karch wird nach 8 Jahren an der Spitze der aba den Vorsitzniederlegen und aus dem Vorstand ausscheiden. "Es fällt mir nichtleicht, aber ich bin gehalten meine Aktivitäten zu reduzieren. Ichwerde mich ab Mai auf meine Aufgaben bei MetallRente konzentrieren.Ich freue mich sehr, dass Georg Thurnes bereit ist das fordernde Amtdes Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen. Die Steuerung unseresVerbandes wird bei ihm in allerbesten Händen sein."Thurnes, einer der profiliertesten deutschen Aktuare undSachverständigen für betriebliche Altersversorgung, gehört demaba-Vorstand seit 2008 an und ist seit 2011 einer der beidenstellvertretenden Vorsitzenden. Als langjähriges Mitglied indiversen Gremien der aba und als regelmäßiger Referent in Seminarenund Tagungen des Verbandes ist ihm die aba sehr vertraut. Thurnes istaußerdem langjähriges Vorstandsmitglied des Instituts derVersicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgunge.V. (IVS). Im Hauptamt ist Thurnes Chefaktuar von Aon in Deutschlandund Mitglied der Geschäftsleitung der Aon Hewitt GmbH."Die aba ist ein herausragender Verband, dem angesichts der großenHerausforderungen, vor denen die Altersversorgung in Deutschlandsteht, eine große Bedeutung zukommt. Ich danke für das Vertrauen, dasman mir mit der Wahl entgegenbringt. Zudem freue ich mich auf dieverantwortungsvolle Aufgabe, als Vorstandsvorsitzender mit meinenStellvertretern, dem Vorstand, den vielen Ehrenamtlern und denMitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle im Interesseder Stärkung der betrieblichen Altersversorgung zusammenzuarbeiten,"erklärte der designierte aba-Vorsitzende Georg Thurnes.Thurnes zur Seite stehen werden die beiden neu gewähltenstellvertretenden Vorsitzenden Richard Nicka (u.a. Vice PresidentBenefits bei der BASF SE und Vorstandsvorsitzender der BASFPensionskasse VVaG) und Dirk Jargstorff (u.a. Senior Vice PresidentCorporate Pensions and Related Benefits der Robert Bosch GmbH und CEOder Bosch Pensionsfonds AG).Jargstorff wird außerdem von Carsten Velten (Deutsche Telekom AG,Vorsitzender Telekom Pensionsfonds) die Leitung der FachvereinigungPensionsfonds übernehmen. Carsten Velten gibt die Leitung derFachvereinigung nach über 15 Jahren aufgrund zusätzlicher beruflicherAufgaben auf eigenen Wunsch ab, bleibt aber Mitglied desaba-Vorstands.Bereits Ende letzten Jahres sind Joachim Schwind (u.a. ehemaligerVorstandsvorsitzender der Pensionskasse der Mitarbeiter derHoechst-Gruppe VVaG), Reinhard Graf (u.a. Vorstandsvorsitzender derArbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung e.V.(AKA), Mitglied im Vorstand der Bayerischen Versorgungskammer) undRichard Peters (Präsident der Versorgungsanstalt des Bundes und derLänder VBL) aus dem Vorstand ausgeschieden. In der Novembersitzunghat der aba-Vorstand bereits durch Zuwahl Angelika Stein-Homberg(Mitglied des hauptamtlichen Vorstandes der VBL), Jürgen Rings (u.a.Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse der Mitarbeiter derHoechst-Gruppe VVaG) und Klaus Stürmer (Hauptgeschäftsführer der AKA)in den Vorstand aufgenommen. Rings wurde gleichzeitig zum Leiter derFachvereinigung Pensionskassen berufen, Stürmer zum Leiter derFachvereinigung Öffentlich-Rechtliche Versorgungseinrichtungen.Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen derbetrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und demÖffentlichen Dienst. Sie ist parteipolitisch neutral und setzt sichseit 80 Jahren unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg für denBestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung in derPrivatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.Pressekontakt:Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitKlaus StiefermannGeschäftsführer+49 30 3385811-10klaus.stiefermann@aba-online.deOriginal-Content von: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba), übermittelt durch news aktuell