Korrektur: Bundesverband nachhaltiger Zahnheilkunde BNZK gegründet / Qualitätswettbewerb und sichere Versorgung nur mit ZMVZ

Hamburg (ots) - Bitte beachten Sie die Korrektur im drittenAbsatz: Die Gründungsmitglieder lauten Acura und Dentabene. Es folgtdie korrigierte Meldung:Im September hat sich der Bundesverband nachhaltiger Zahnheilkunde(BNZK) formiert. Der neue Verband vertritt die Interessen vonPatienten, Zahnmedizinern und Mitarbeitern von zahnmedizinischenVersorgungszentren (ZMVZ). Der Verband setzt sich fürOrganisationsformen wie ZMVZs und zahnmedizinische Verbände alsintegrale Bestandteile des notwendigen Qualitätswettbewerbs und fürZahnärzte/-innen, die sich von der aktuellen Standespolitik nichthinreichend angesprochen fühlen, ein. "Wir stehen fürAngebotsvielfalt, qualitativ hochwertige und flächendeckendeVersorgung sowie für den Aufbau nachhaltiger Strukturen in derZahnmedizin", betont der Vorsitzender des BNZK, Dr. Daniel Wichels.Der Verband und seine Mitglieder stellen sich den aktuellenHerausforderungen der deutschen zahnmedizinischen Versorgung. In dennächsten 15 Jahren werden bis zur Hälfte der heutigen Praxisinhaberin den Ruhestand gehen, viele werden keinen Nachfolger finden. DieInvestitionskosten für die Öffnung einer eigenen Praxis sind in denletzten Jahren um 1/3 gestiegen und zugleich steigt deradministrative und regulatorische Aufwand der Praxisführung stetigan. Die neue Generation der Zahnmediziner/-innen - und nicht nur dierund 70-80% weiblicher Absolventen der zahnmedizinischenStudienabgänger - sucht zunehmend flexible Anstellungsverhältnisse,um Familie und Beruf nachhaltig vereinen zu können.Die Mitglieder des BNZK - zu den Gründungsmitgliedern zählen dieAcura Zahnärzte, Dentabene, DentConnect und zahneins - bietenPatienten/-innen in ZMVZs qualitativ hochwertige Versorgung, besteAusstattungen und kurze Wege ohne bürokratischen Aufwand und ohnelange Wartezeiten. Die neue Interessenvertretung BNZK hat zum Zielmithilfe moderner Praxiskonzepte wie ZMVZs die bestehenden Strukturenzu ergänzen. Für Zahnärzte/-innen übernehmen die Mitglieder des BNZKadministrative nicht-ärztliche Aufgaben und können diese als ZMVZseffizient adressieren, um Zahnmedizinern/-innen Freiräume für dieBehandlung von Patienten zu schaffen."Neue Herausforderungen erfordern neue Antworten: DieZahnheilkunde hat sich rapide weiterentwickelt, der Einzug derDigitalisierung im zahnmedizinischen Workflow und die damitverbundenen hohen Investitionen prägen diese Entwicklung. DieAufspaltung der Zahnheilkunde in Spezialdisziplinen, die laufendeZunahme des Fachwissens basierend auf wissenschaftlicher Evidenzsowie der Wunsch unser Zahnärzte/-innen zur Arbeit in Teams gilt esRechnung zu tragen", betont Prof. Dr. Hannes Wachtel,Vorstandsmitglied und 2. Vorsitzender des BNZK.Der BNZK fordert daher, dass die Gründung und der Aufbau von ZMVZsnicht eingeschränkt werden darf. Nur dies erlaubt einezukunftsgerichtete Gesundheitspolitik,- die sich an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patientenorientiert,- die Zahnmediziner von der administrativen und kaufmännischenArbeit entlastet, um Freiräume für Patientinnen und Patientenschafft,- die den Ansprüchen und Wünschen bestehender und künftigerZahnärztegenerationen entspricht,- den Zahnmedizinern die Übergabe und Nachfolgeregelung in einemkontinuierlichen Miteinander ermöglicht,- die die Investitionsbereitschaft in das Gesundheitswesen stärktund- die den Zielen des Qualitätswettbewerbs und der flächendeckendenVersorgung gerecht wird.Die Zusammenarbeit mit zahnärztlichen Körperschaften undOrganisationen zählt zu den ausdrücklichen Aufgaben des Verbandes.Daher stehen wir für den konstruktiven Dialog zur Verfügung.Pressekontakt:Kontaktadresse für eine Mitgliedschaft oder Anfragen an den Verband:info@bnzk.deKontaktadresse für Anfragen der Presse:presse@bnzk.de, +49 (0) 30 206 114 - 583 oder im Internet unterwww.bnzk.de