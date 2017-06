Köln (ots) - Der WDR ist für seine Dokumentation "InsideAuschwitz" mit dem Webvideopreis Deutschland 2017 in der Kategorie360° ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden bei der Preisverleihungam 1. Juni in Düsseldorf herausragende Webvideo-Künstler undSocial-Media-Macher in 25 Kategorien prämiert."Inside Auschwitz - 360°" ist die weltweit erste360-Grad-Dokumentation über das größte Vernichtungslager derNationalsozialisten. Erzählt wird die Geschichte dreierZeitzeuginnen, die das Lager Auschwitz-Birkenau überlebt haben. MitHilfe der 360-Grad-Technik werden die gewaltigen Dimensionen desVernichtungslagers aufgezeigt. Das einzigartige Projekt entstand inder "Hier und heute"-Redaktion in Düsseldorf (Autoren: JürgenBrügger, Jörg Haaßengier, Gerhard Schick; Sounddesign: MatthiasFuchs, Franziska Windisch; Redaktion: Dorothee Pitz;Redaktionsleitung: Maik Bialk).Der Webvideopreis Deutschland wird seit 2011 jährlich von derEuropean Web Video Academy an herausragende und innovative Webvideosin Blogs oderauf Videoplattformen vergeben.Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR Pressedesk0221 2207100wdrpressedesk@wdr.deFotos unter: ard-foto.dehttps://presselounge.wdr.dehttps://twitter.com/WDR_PresseOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell