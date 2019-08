Mainz (ots) -Die Messungen der Blitzgeräte in Rheinland-Pfalz sind zunehmendungenau. Nun überprüft das Verfassungsgericht Koblenz dieFunktionalität der Geräte. Das landespolitische Magazin "Zur SacheRheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens berichtet am Donnerstag, 22.August 2019, ab 20:15 Uhr darüber.Christoph Adam ist sauer: Er wurde auf der A8 bei Zweibrückengeblitzt. Jetzt soll er 110 Euro Bußgeld zahlen. Adam hat Zweifel ander Messung und will gerichtlich dagegen vorgehen. DerVerfassungsgerichtshof in Saarbrücken hat im Juli festgestellt: Vielehandelsüblichen Blitzgeräte speichern nicht genügend Daten für einejuristisch einwandfreie Messung. Auch das Verfassungsgericht inKoblenz prüft das gerade. Verkehrsexperten halten die Hälfte derBlitzgeräte in Rheinland-Pfalz für fragwürdig. Wie reagiert daszuständige Ministerium? "Zur-Sache"-Reporterin Myriam Schönecker haktnach.Moderation: Daniela SchickWeitere Themen der Sendung:- Islam-Unterricht für Kinder - wer kontrolliert die Prediger inden rheinland-pfälzischen Moscheen?- Sorge wegen Wolf am Stegskopf- Jetzt wird's ernst: "SoziPartner.DE"- Zur Sache will's wissen: Alles auf Grün!- Zur Sache hilft: Verweigerte Krankmeldung"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger,Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell