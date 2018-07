Korr: Leonteq verbessert Gewinn im ersten Halbjahr – Kapitalerhöhung angekündigt

Zürich (awp) - Das Finanzunternehmen Leonteq hat im ersten Halbjahr von einer erhöhten Nachfrage nach strukturierten Produkten profitiert und die Gewinnzahlen deutlich verbessert. Das unter neuer Führung stehende Unternehmen will das Wachstum in den kommenden Jahren fördern und kündigt eine Kapitalerhöhung an. Die Aktionäre müssen sich auf eine Durstrecke einstellen, eine Ausschüttung ist in der nächsten Zeit nicht vorgesehen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten