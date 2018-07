Korr: AC Immune: Genentech-Wirkstoff Crenezumab mit positiven Studiendaten

Ecublens (awp) - Der von AC Immune an die Roche-Tochter Genentech ausgelagerte Wirkstoff Crenezumab zur Therapie von Alzheimer hat nach Angaben des Westschweizer Unternehmens in einer Phase-II-Studie gut abgeschnitten. Crenezumab habe etwa die Zahl der Abeta-Oligomere im Liquor von Alzheimer-Patienten signifikant reduziert.

Die Daten wurden an der Alzheimer's Association International Conference (AAIC) in Chicago vorgestellt, teilte AC Immune in der Nacht auf

