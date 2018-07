Korn/Ferry: Anleger dürfen gespannt sein!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Korn/Ferry, die im Segment "Human Resource & Employment Services" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 27.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 66,48 USD.

Korn/Ferry haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Korn/Ferry. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Korn/Ferry-Aktie hat einen Wert von 43,86. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (43,82). Wie auch beim RSI7 ist Korn/Ferry auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,82). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Korn/Ferry.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Korn/Ferry mit einem Wert von 27,06 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Commercial Services" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,59 , womit sich ein Abstand von 26 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.